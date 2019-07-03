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Россиянок задержали в Турции по подозрению в связях с ИГ 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Турецкие пограничники задержали двух россиянок, которые разыскиваются Интерполом и подозреваются в связях с «Исламским государством» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России), передает агентство Anadolu.
Отмечается, что женщины с девятью детьми намеревались нелегально перебраться из Сирии в Турцию в районе города Акчакале в провинции Шанлыурфа. Они рассказали, что хотели вернуться на родину, после того, как их мужья погибли в Сирии.
Посольство России в Анкаре запросило у турецких властей данные о задержании россиянок, сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook.
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Ближний Восток , Происшествия , Безопасность , Исламское государство , Интерпол , Турция
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