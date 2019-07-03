Россиянок задержали в Турции по подозрению в связях с ИГ

Турецкие пограничники задержали двух россиянок, которые разыскиваются Интерполом и подозреваются в связях с «Исламским государством» ( ИГ , террористическая группировка, запрещенная в России ), передает агентство Anadolu.

Отмечается, что женщины с девятью детьми намеревались нелегально перебраться из Сирии в Турцию в районе города Акчакале в провинции Шанлыурфа. Они рассказали, что хотели вернуться на родину, после того, как их мужья погибли в Сирии.

Посольство России в Анкаре запросило у турецких властей данные о задержании россиянок, сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook.