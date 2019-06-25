Объяснена готовность Турции пожертвовать отношениями с США ради С-400

Турция не откажется от контракта на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и виной тому — отношения между Анкарой и Вашингтоном, утверждают СМИ. По мнению журналистов, одним из основных факторов их ухудшения являются разногласия сторон по ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас США собираются вводить санкции против Турции из-за С-400, а Анкара готовится отвечать на них.

Турция не собирается идти на уступки США в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в том числе из-за снижения доверия между Анкарой и Вашингтоном, утверждают журналисты The National Interest.

В материале они обратили внимание на несколько причин для сближения Турции и России в вопросе военных поставок.

Самой серьезной из них авторы назвали несовпадение позиций турецких и американских властей по ситуации в странах Ближнего Востока, что наиболее четко проявилось на фоне гражданской войны в Сирии

В издании отметили, что США поддерживают курдские формирования на сирийской территории, но Анкара при этом считает их одной из основных угроз собственной безопасности. К тому же, угрозы Вашингтона разрушить турецкую экономику, если Турция нападет на курдов, демонстрируют, что американцы готовы пожертвовать союзником. На этом фоне как раз и наметилось активное сближение Турции с Россией, подчеркнули эксперты.

Они также указали, что у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана свои счеты с Вашингтоном. Турецкий лидер неоднократно обвинял американскую сторону в сотрудничестве с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом , которому вменяют организацию попытки военного переворота в Турции в 2016 году.

К тому же, как подчеркнули в The National Interest, тот мятеж обнажил серьезную проблему — провал в защите: страна не могла отбиться от своих же американских истребителей, которые использовали заговорщики. Пробел в безопасности на фоне эмбарго на поставки оружия и множества конфликтов, в том числе в области запасов углеводородов в Средиземном море, указали турецкой стороне на то, что она должна создать неамериканскую систему противоракетной обороны, отметили в материале.

Турция действительно решительно настроена сохранить договор с Россией на поставку С-400. Недавно турецкий лидер подтвердил, что российские С-400 будут поставлены в июле. «Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце», — цитирует главу государства турецкий телеканал NTV.

При этом Вашингтон выступает категорически против такой сделки, и даже решил ввести за это санкции против своего союзника по НАТО . В первую очередь, они будут распространяться на участие Турции в проекте по созданию истребителей пятого поколения F-35.