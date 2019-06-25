Турция не откажется от контракта на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и виной тому — отношения между Анкарой и Вашингтоном, утверждают СМИ. По мнению журналистов, одним из основных факторов их ухудшения являются разногласия сторон по ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас США собираются вводить санкции против Турции из-за С-400, а Анкара готовится отвечать на них.
Турция не собирается идти на уступки США в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в том числе из-за снижения доверия между Анкарой и Вашингтоном, утверждают журналисты The National Interest.
В материале они обратили внимание на несколько причин для сближения Турции и России в вопросе военных поставок.
Самой серьезной из них авторы назвали несовпадение позиций турецких и американских властей по ситуации в странах Ближнего Востока, что наиболее четко проявилось на фоне гражданской войны в Сирии.
В издании отметили, что США поддерживают курдские формирования на сирийской территории, но Анкара при этом считает их одной из основных угроз собственной безопасности. К тому же, угрозы Вашингтона разрушить турецкую экономику, если Турция нападет на курдов, демонстрируют, что американцы готовы пожертвовать союзником. На этом фоне как раз и наметилось активное сближение Турции с Россией, подчеркнули эксперты.
Они также указали, что у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана свои счеты с Вашингтоном. Турецкий лидер неоднократно обвинял американскую сторону в сотрудничестве с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которому вменяют организацию попытки военного переворота в Турции в 2016 году.
К тому же, как подчеркнули в The National Interest, тот мятеж обнажил серьезную проблему — провал в защите: страна не могла отбиться от своих же американских истребителей, которые использовали заговорщики. Пробел в безопасности на фоне эмбарго на поставки оружия и множества конфликтов, в том числе в области запасов углеводородов в Средиземном море, указали турецкой стороне на то, что она должна создать неамериканскую систему противоракетной обороны, отметили в материале.
Турция действительно решительно настроена сохранить договор с Россией на поставку С-400. Недавно турецкий лидер подтвердил, что российские С-400 будут поставлены в июле. «Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце», — цитирует главу государства турецкий телеканал NTV.
При этом Вашингтон выступает категорически против такой сделки, и даже решил ввести за это санкции против своего союзника по НАТО. В первую очередь, они будут распространяться на участие Турции в проекте по созданию истребителей пятого поколения F-35.
Эти ограничительные меры уже начинают вступать в силу. Официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс 11 июня сообщил агентству Reuters, что турецкие летчики, которые обучались навыкам пилотирования F-35 на авиабазе «Люк» в США, прекратили тренировочные полеты.