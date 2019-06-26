Лагард призвала создавать рабочие места в Палестине

Во вторник на встрече в Бахрейне «Мир ради процветания» советник президента США Джаред Кушнер представил первый этап разработанного США нового плана ближневосточного урегулирования, названного арабскими СМИ «сделкой века». Согласно этому плану, 50 миллиардов долларов инвестиций планируется вложить в течение десяти лет в экономическое развитие палестинских территорий и соседних арабских стран, а также в их интеграцию.

"Положительная сторона этого плана, что он определяет некоторые сектора промышленности и экономики, где могут быть созданы рабочие места. Рост экономики на Западном берегу и в Газе невозможен без создания рабочих мест", — заявила в среду Лагард на пленарной сессии встречи «Мир ради процветания» Палестины в Бахрейне.

По ее мнению, сельское хозяйство, туризм и строительство могут стать секторами, способными привлечь лишние рабочие руки в Палестине.

При этом глава МВФ отметила, что получение образования палестинцами должно учитывать необходимость в конкретных специальностях.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.