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В Алеппо возобновил работу завод по производству ткани 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
Завод по производству ткани возобновил свою работу в самом крупном городе Сирии — Алеппо после завершения боевых действий. Предприятие регулярно получает заказы от местных производителей одежды, сообщил журналистам сотрудник завода Мухаммед Нурхаджа.
"Наша ткань отличного качества, поэтому ее используют для пошива самой разной одежды — стильных футболок, мягких пижам, удобного белья. Объем продукции зависит от количества заказов, но их всегда предостаточно", — сказал он.
Во время боевых действий в Алеппо многие сотрудники предприятия покинули город. После освобождения города от террористов люди начали постепенно возвращаться. Зарплата, которую сотрудники получают на предприятии, позволяет людям проводить ремонт своих квартир, пострадавших от обстрелов.
"По образованию я инженер. Знаю наизусть каждый прибор, который здесь есть, и мне правда нравится моя работа. Ведь без моих знаний коллегам не обойтись", — рассказал инженер по имени Ахмед Муаззен.
Руководство предприятия надеется на поддержку государства в вопросах полного восстановления производства. По словам директора завода Закарии Раджеха, на данный момент нерешенной остается проблема с электричеством.
"У нас до сих пор отсутствует электричество. Из-за этого все оборудование работает от генератора. Очень большая часть выручки теряется, местные власти обещали разобраться — надеемся на помощь", — говорит он.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Ближний Восток , Исламское государство , Сирия
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