МОССАД тренирует курдов за спиной у России

Вооружённые формирования сирийских курдов стали предметом интереса Израиля . Региональная пресса со ссылкой на информированные источники сообщает об особой программе МОССАДа по подготовке бойцов из Сирийского Курдистана. Еврейское государство не раз подозревали в подготовке иракских курдов, в связи с чем сообщения о новых планах израильской разведки не выглядят конспирологией. Логику подобного развития событий диктует и сама ситуация в Арабской Республике: Иран всё ближе к тому, чтобы создать устойчивый коридор к Средиземному морю.

Первыми сообщения о подготовке агентами МОССАДа курдских бойцов распространили иранские полуофициальные СМИ со ссылкой на близкие к самим курдам источники. По этим данным, свыше 20 бойцов из Сирийского Курдистана будут отправлены в «оккупированный Израилем регион Палестины ». Перед этим они были доставлены в иракский Эрбиль. Уточняется, что речь идёт о представителях партии «Демократический союз» — доминирующей политической силы на курдских территориях в Сирии . Программа Израиля, как сообщается, называется «Курдистанский Моссад». Она нацелена на то, чтобы научить защитников Рожавы (название самопровозглашённого курдского государства в Сирии) «проводить шпионские операции» против региональных сил, которые оказывают дестабилизирующее влияние. Не исключено, что речь идёт об Иране.

Данные о том, что еврейское государство проявляет интерес к подготовке курдов, активно появлялись после американской интервенции в Ирак и, соответственно, процесса отдаления Иракского Курдистана от центрального правительства в Багдаде. Региональная пресса ещё в 2005 году делилась данными о том, что десятки бывших сотрудников израильских спецслужб принимают участие в тренировке иракских курдов. Компании из Израиля подозревали в активном содействии различным инфраструктурным проектам в Иракском Курдистане — например, в проекте строительства аэропорта в Эрбиле. В 2006 году британская корпорация Би-би-си получила видеодоказательства того, что израильтяне занимаются подготовкой курдских формирований на севере Ирака. В эфире передачи Newsnight были показаны кадры, на которых израильские эксперты в области безопасности обучают бойцов Иракского Курдистана стрельбе. Тогда власти Израиля заявили о своей непричастности к программе. Последние годы Израиль и Иракский Курдистан развивают устойчивое сотрудничество в области нефтяного бизнеса.

В целом Израиль имеет военные, деловые и разведывательные контакты с курдами с 1960-х годов, рассматривая эту этническую группу, не имеющую собственного государства и рассеянную по Ираку, Турции, Сирии и Ирану, как буфер в противостоянии с мусульманскими государствами. Феномен того, что в последние годы американское руководство относилось благосклонно к Сирийскому Курдистану, сами курды приписывают таланту израильских лоббистов в Вашингтоне. Известно, что с 1990-х годов такая лоббистская организация, как Американский комитет по связям с общественностью Израиля (AIPAC), поддерживала неплохой уровень отношений с представителями некоторых курдских племён, которые, как известно, не имеют единого взгляда на происходящие в регионе процессы.

В нынешней ситуации, когда гражданский конфликт в Сирии приближается к своему логическому концу и Иран как никогда близок к формированию устойчивого коридора к Средиземному морю, ставка Израиля на курдов кажется самым логичным вариантом противодействия иранской военной политике — особенно с учётом того, что власти США не намерены вкладываться в северо-восток Сирии. Еврейское государство опасается присутствия лояльных Исламской Республике сил у своих границ — не только сухопутных, но и морских. Это вопрос выживания. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США , военный эксперт Кеннет Поллак считает, что курды — это самый ценный союзник еврейского государства в противостоянии с Ираном.

Иракские и иранские курды имеют глубокие связи, — говорит он. — Для того чтобы создать проблему для Ирана, достаточно поощрять независимость иранских курдов.

Помощь курдским формированиям может дать Израилю не только стратегические, но и экономические выгоды: природные ресурсы Рожавы, как считается, способны обеспечить потребности страны в энергоснабжении.

Однако готов ли Израиль к публичным контактам с Сирийским Курдистаном, пока остаётся неясным. Вряд ли такие планы встретят тотальное одобрение российского военного командования.