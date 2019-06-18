Al-Akhbar (Ливан): израильские послания для России накануне встречи по безопасности

Akhbar (Ливан) анализирует интервью израильского офицера, пожелавшего остаться анонимным. «Мягко говоря, они не наши союзники. У нас есть лишь один союзник — Америка, а русские поддерживают режим, очевидная цель которого — уничтожить Израиль . Потенциал нашей армии не сравним с возможностями России . Но если Израиль — мышь, то маленькая и сильная, которая не боится показать свою хватку». Al-анализирует интервью израильского офицера, пожелавшего остаться анонимным.

Тель-Авив возлагает большие надежды на трехстороннюю встречу, которая состоится в конце этого месяца при участии высокопоставленных чиновников, отвечающих за национальную безопасность Израиля, России и Соединенных Штатов . Израильское государство надеется, что эта встреча, место, время и участники которой имеют большое значение, сможет снизить уровень угрозы, исходящей от Сирии и связанной с иранским присутствием. Тем не менее, это не мешает израильским чиновникам угрожать россиянам, которые «не являются нашими союзниками», как выразился высокопоставленный военный, поскольку Израиль не допустит превращения Сирии к очередную иранскую ракетную базу.

Ни одна военная операция не способна вывести Иран из Сирии, так как этот может быть достигнуто лишь политическими усилиями одной стороны — России. Это заявление было сделано несколько месяцев назад одной из самых важных израильских фигур, объявивших войну за вывод иранцев из Сирии, — бывшим командующим ВВС генерал-майором Амиром Эшелем во время выступления в Научно-исследовательском институте национальной безопасности в Тель-Авиве в начале этого года.

Позиция Эшеля не уникальна — ее разделяют многие израильские военные и эксперты, а также официальных источников, которые подчеркивают недостаточность военных усилий для противодействия Ирану на сирийской территории. Тем не менее, все согласны с наличием возможностей для временного воспрепятствования тому, что Тель-Авив называет «концентрацией иранских сил» в Сирии.

Однако действительно ли Россия хочет вывода иранских военных из Сирии? Если да, то способна ли она это сделать? Время от времени в Израиле звучат эти два вопроса, причем ответ в основном отрицательный. В этот раз они снова выходят на первый план на фоне встречи по безопасности в Тель-Авиве, запланированного на конец этого месяца между советником по национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева . Со стороны Тель-Авива важность этого саммита заключается в участии России, в частности, а также последствиях его проведения для оккупированной Палестины , не говоря о главной теме, согласно источникам в столице, — иранском присутствии в Сирии и регионе в целом.

Третий вопрос, возникший перед саммитом по безопасности, — выдвинет ли Москва новые «предложения» Тель-Авиву относительно иранского присутствия в Сирии? Другой вопрос — встретят ли Израиль и США российского советника с предложениями, отличными от тех, которые были представлены в прошлом Москве, в том числе в отношении достигнутой ею цели — принятия сирийского президента Башара Асада во главе сирийского государства? Без сомнений, израильский и американский арсенал в Сирии практически не изменился, включая неспособность достичь своих целей (касательно иранского присутствия) без российской поддержки. С другой стороны, похоже, в позиции России также нет никаких изменений с точки зрения желания или возможностей добиться вывода иранских сил из Сирии.

Это означает, что израильская сторона обеспокоена, с одной стороны, действиями оси сопротивления, которая все еще пытается навязать свою волю в Сирии, с поддержкой России или без таковой, а с другой — улучшением своих переговорных позиций на предстоящем саммите. Тель-Авив подталкивает Москву к смягчению своей позиции относительно отказа конфликтовать с иранцами, продолжая атаки на Сирию. Последние, согласно прогнозам, могут привести к тому, что русские лишатся своих приобретений в Сирии или их части, или, возможно, израильские военные действия будут продолжаться без российского согласия, даже если это станет причиной израильско-российского противостояния.

На этом фоне израильский высокопоставленный военный источник, когда его спросили, будут ли Соединенные Штаты вмешиваться в случае конфронтации между Израилем и Россией, подчеркнул необходимость предотвратить битву между ними:

«Никто из нас не хочет военной конфронтации, потому что это нанесет ущерб обеим сторонам».

Как отметил источник в интервью, опубликованном несколько дней назад в журнале «Нэшнл интерест» (National Interest), несмотря на нежелание вступать в конфликт, Израиль будет делать все возможное, чтобы вывести иранские войска из Сирии. Если России это не понравится, то такую цену заплатит Тель-Авив, чтобы помешать превращению Сирии в очередную иранскую ракетную базу на границе Израиля.

«В Израиле всем ясно, кто такие русские и к кому они предвзяты, — заявил израильский офицер, попросивший не называть его имени. — Мягко говоря, они не являются нашими союзниками. У нас есть лишь один союзник, Соединенные Штаты, а русские здесь для совсем других целей. Они поддерживают режим, очевидная цель которого — уничтожить Израиль, если это возможно. Вдобавок к этому, они являются частью альянса, который поддерживает Иран».

Касательно возможности конфронтации с русскими в Сирии офицер заметил:

«Давайте поясним. Израильская армия не сравнивает свой потенциал с возможностями России, бывшей сверхдержавы с крупнейшим ядерным арсеналом на этой планете. Но если Израиль — мышь, то это не обычная мышь, маленькая и сильная, которая не боится показать свою хватку».

«Что в действительности делает возможный конфликт между Израилем и Россией очень опасным, так это то, что он не является гипотетическим. После Шестидневной войны в 1967 году советские истребители были отправлены в Египет, что привело к печально известному инциденту в июле 1970 года, когда израильские истребители сбили пять советских МиГ-21 за три минуты в ходе хорошо спланированной воздушной операции над Суэцким каналом», — полагает военный.

Однако израильский высокопоставленный офицер, похоже, не беспокоится по поводу возможности начала прямой военной конфронтации, поскольку России не придётся сражаться с Израилем напрямую, чтобы ему нанести ущерб. Вместо этого она может обеспечить Сирию и Иран современным оружием, таким как системы противовоздушной обороны, и тем самым повторить опыт Советского Союза в 1973 году. Тогда он предоставил Сирии и Египту оборонные системы, которые нанесли серьезный ущерб израильским военно-воздушным силам, и «если Россия хочет, она может сделать израильские воздушные операции очень дорогостоящими».

Несмотря на все вышесказанное, слова израильского офицера отличаются или, по меньшей мере, немного расходятся с преобладающей в Израиле атмосферой в преддверии саммита по безопасности. Так, согласно израильским средствам массовой информации и утечкам среди военного истеблишмента, данное мероприятие свидетельствует о значимости Тель-Авива для России, которая больше чем когда-либо заинтересована в выводе иранских сил из Сирии. Это связано с ее собственными интересами, а не только с интересами Израиля и так называемыми «красными линиями». И между этой атмосферой и словами израильского офицера нужно отметить существование нового израильского плана по отношению к России, чье вмешательство в Сирию в 2015 году стало угрозой для интересов Тель-Авива, который много лет делал ставку на возможность присоединения сирийского государства к «оси умеренных арабских стран». Сегодня Тель-Авив пытается противостоять более серьезной угрозе, чем это было накануне самой сирийской войны. На фоне этих двух крайностей оптимистичные израильские оценки в отношении российской позиции представляются правильными, независимо от того, оправдаются они или нет. Слова израильского офицера, который всесторонне рассматривает сирийскую ситуацию, обусловлены большими рисками, которые побуждают Россию продолжить вмешательство, несмотря на все декларируемое «дружелюбие» между двумя сторонами.

Новый план по вытеснению Ирана из Сирии

Израиль сформулировал новый план вывода иранских сил с сирийской территории, который будет представлен российской стороне на саммите по безопасности, который состоится в этом месяце в Тель-Авиве между советниками по национальной безопасности Израиля, США и России. Однако новый план, похоже, не несет новых или, по крайней мере, заметных изменений по сравнению с более ранними израильско-американскими «предложениями», которые российская сторона отвергла или не смогла реализовать. В этом контексте следует упомянуть репортаж израильского «13-го канала». В нем говорится о превалирующем в Тель-Авиве скептическом отношении к возможности принятия Россией нового израильского плана по Сирии.