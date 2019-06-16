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СМИ: Жену Нетаньяху оштрафовали за траты на ресторанную еду 

RT на русском + ещё 4 54 минуты назад
Фото: Reuters
Жену израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару приговорили к штрафу за расходование бюджетных денег на заказы ресторанной еды. Об этом сообщает Kan.
Как отмечается, Сара Нетаньяху должна будет вернуть в казну 55 тыс. шекелей (около $15 тыс.).
По данным телерадиокомпании, жена премьера пошла на сделку с прокуратурой, признав вину, после чего обвинение в мошенничестве было переквалифицировано «на преднамеренное использование ошибки другого лица».
В январе Нетаньяху назвал предвзятым расследование против него по нескольким уголовным делам.
Как сообщал The Jerusalem Post, полиция Израиля рекомендовала предъявить обвинения Нетаньяху и его жене Саре во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия в рамках расследования о коррупции, известного как «дело 4000».
RT на русском: последние новости
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Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Сара Нетаньяху , Генпрокуратура РФ
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