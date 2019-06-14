Турция призвала расследовать нападение на танкеры в Оманском заливе

"Нападение на танкеры внушает опасение. Мы никого не обвиняем, надо серьезно расследовать этот инцидент. Но скорость, с которой начали обвинять Иран, тоже внушает опасение. Санкции против Ирана принесут ущерб только мирным иранцам. Мы с Ираном соседи, продолжаем экономическое сотрудничество с ним", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.