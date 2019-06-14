Арест главного охранника Асада связали с Россией

Скандал вокруг домашнего ареста, под который помещён шеф охраны сирийского президента Башара Асада генерал-майор Зуль Химма Шалиш, связали с попытками России реформировать силы безопасности в Сирии . Такую трактовку даёт региональная пресса. Наблюдатели отмечают, что степень российской вовлечённости в реформу армейских и прочих силовых ведомств Арабской Республики теперь трудно определить: советники из РФ уже долгое время плотно занимаются своими сирийскими «союзниками».

Зуль Химма Шалиш, который приходится Асаду кузеном и даже относится к ближайшему кругу сирийского лидера, был, по данным региональной прессы, смещён с поста шефа асадовской охраны несколько месяцев назад. Военачальник помещён под домашний арест и содержится под усиленной охраной в своём доме, который расположен в столичном квартале Аль-Малики. Арестованный является единоверцем Асада: он происходит из алавитской семьи. Местная пресса обращает внимание на то, что Зуль Химма Шалиш стал большой фигурой в сирийской элите за время гражданского вооружённого конфликта, потому что участвовал в жёстких подавлениях народных возмущений и отдавал распоряжения, которые нередко приводили к гибели гражданских. Кроме того, Зуль Химма Шалиш долгое время считался куратором сирийского клана Фоз, который периодически попадает под новые санкции США . Сообщениям об аресте кузена Асада предшествовали слухи об аресте четверых высокопоставленных офицеров, являвшихся охранниками президента.

Dhu al-Himma Shalish reportedly holds a Lebanese bank account with 800 million dollars. https://t.co/NIpIkNuZFG— The Syrian Observer (@observesyria) 12 июня 2019 г. Региональная пресса связывает домашний арест главы президентской охраны с «вмешательством» России в структуру сил безопасности Сирии и попытками российских советников подвергнуть её реформам. Впрочем, как отмечается в этой связи, степень этого реформаторского вмешательства не вполне известна, но вроде бы активность российских военных советников растёт день ото дня, отражая намерение руководства РФ установить тотальный контроль над военными институтами Арабской Республики. Последние изменения включали назначения генерал-майора Акрама Мухаммеда на должность заместителя директора Главного разведывательного управления, бригадного генерала Кайса Раджаба — на должность главы подразделения государственной безопасности в Тартусе, бригадного генерала Гассана аль-Али — на пост начальника отдела государственной безопасности в Хасеке, а также бригадного генерала Салема аль-Хаваша — на место главы сектора государственной безопасности. Российской стороне принадлежит инициатива создания инспекционного комитета в сирийской армии, чтобы «обуздать коррупцию» в её рядах.

В настоящее время смещены главные ответственные за военную безопасность в мухафазах Сувейда, Хама, Идлиб и Тартус. Проправительственные источники опасаются однозначно трактовать подобные кадровые перестановки. Оппозиционные же платформы утверждают, что цель этих изменений — отправить на скамейку запасных тех людей, которые демонстрируют излишнюю зависимость от лидеров локального масштаба и которые могут легко проигнорировать указания, поступающие из Дамаска. Как известно, наибольшая слабость сирийского режима заключается в своеволии командного состава, представители которого нередко разворачивают излишнее бурную контрабандистскую деятельность на местах. Не меньшей проблемой является их некоторая степень близости к иранским силам, которые продолжают диктовать в Арабской Республике свои условия — вопреки всем конструктивным инициативам российского командования.

Нейтрализацию иранского влияния нередко называют одной из целей российских реформ внутри сирийских армейских структур. Запланированная в этом месяце встреча в Иерусалиме ответственных за национальную безопасность высокопоставленных представителей РФ, США и Израиля может заложить дипломатический фундамент для ещё большего давления на Исламскую Республику в контексте сирийского кризиса. Американская сторона ожидает, что ей удастся склонить Россию на свою сторону в отношении к иранской политике и ослабить её связи с иранским режимом. Некоторые аналитики полагают, что среди множества сценариев, которые будут обсуждаться в Иерусалиме, будет возможная сделка по удалению иностранных сил с территории Арабской Республики. В качестве возможных уступок для России некоторые эксперты называют частичное ослабление антироссийских санкций американскими и европейскими властями, однако такой вариант кажется фантастическим. С определённостью можно сказать только одно: встреча в Иерусалиме ещё сильнее обозлит иранское руководство, болезненно воспринимающее все переговоры России о будущем Сирии, ведущиеся за спиной иранских военачальников.