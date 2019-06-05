Зачем Россия разделила Сирию по Евфрату

Понтонный мост через Евфрат, возведённый российскими военными в рекордно короткие сроки, вновь закрыт из-за колебаний уровня воды. Возможно, это естественное природное явление, но теоретически на полноводность реки могут влиять как проамериканские «Демократические силы Сирии», контролирующие гидроэлектростанцию в городе Эт-Табка, так и Турция , которая может устраивать в Сирии Ираке искусственные засухи и наводнения.

Российские военнослужащие закрыли мост через Евфрат на востоке провинции Дейр эз-Зор. Как сообщает портал Jorf News со ссылкой на собственные источники, сделать это пришлось из-за высокого уровня воды в реке, затрудняющего переправу. Сейчас военные работают над устранением проблем.

Понтонный мост длиной более 200 метров, был возведён специалистами инженерных войск РФ в сентябре 2017 года. Военные уложились в короткие сроки — переправа была возведена менее, чем за двое суток. При этом Минобороны России жаловалось на террористов, пытавшихся помешать строительству моста, — инженеров несколько раз атаковали беспилотники, снаряжённые осколочными гранатами.

Формальное предназначение объекта — помощь сирийским проправительственным силам в наступлении на позиции ИГ («Исламское государство» запрещено в РФ). Но районы возле переправы сейчас заняты курдскими и арабскими отрядами, пользующимися поддержкой США Франции , однако ИГ до сих пор сохраняет активность в пустынных районах САР. Предположительно, этим же мостом воспользовались в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года бойцы проправительственных сил и российских ЧВК во время неудачной попытки установить контроль за находящимся под контролем «Демократических сил Сирии» газоперерабатывающим заводом на восточном берегу Евфрата.

Колебания уровня воды в реке не в первый раз мешают российскому мосту. В январе 2018-го разлив Евфрата привёл к частичному затоплению конструкции. По данным официального издания Минобороны — газеты «Красная звезда», — причиной разрушения моста могло стать намеренное открытие шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка. С 2016-го года этот город на востоке Сирии находится под контролем «Демократических сил Сирии».

По версии российских военных, Соединённые Штаты, для которых принципиальным является сохранение контроля за нефтяными месторождениями в Дейр эз-Зоре, таким образом пытались помешать наступлению сирийских правительственных сил на позиции «халифата». Тогда мост был восстановлен в относительно короткие сроки.

Однако реальный контроль за водами Евфрата, возможно, находится в руках другого ключевого ближневосточного игрока — Турции. Река, имеющая важное значение для сельского хозяйства Сирии и Ирака, берёт своё начало в Турецкой Республике. Как писало саудовское издание Asharq Al-Awsat, в ближайшее время Анкара будет использовать «водный» фактор для того, чтобы оказывать давление на Сирию и Ирак. Для этого в Турции намерены реализовать амбициозную инициативу по строительству 22 плотин и 19 электростанций на Евфрате. В этом случае Анкара сможет при желании практически вдвое ограничить поток воды в государства, расположенные вниз по течению реки.

Однако Турция и сейчас может влиять на уровень воды в реке — электростанция Ататюрк-Баражи, строительство которой было завершено в 1990-м году, позволяет при необходимости перекрыть сток вод в Евфрат и тем самым вызвать обмеление реки. Или наоборот «сливать» в неё воду, открывая шлюзы. В Дамаске ещё до начала внутреннего противостояния и политического кризиса в Сирии периодически обвиняли Анкару в искусственно организованных засухах, приводящих к неурожаям и гибели рыбы в водоёмах. Власти Турецкой республики отвергали эти обвинения — в Анкаре заявляют, что соблюдают двусторонние соглашения с Сирией и Ираком, которые обязуют Турцию не препятствовать поступлению воды в регион.

Сейчас теоретически Турция могла бы использовать контроль за бассейном Евфрата для того, чтобы пресечь усиление курдских группировок в сирийской оппозиции, а также для оказания давления на официальный Дамаск по вопросу контроля над Идлибом.