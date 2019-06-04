Тегеран опасается нашествия боевых беспилотников

Иран отмечает 30-летие смерти первого верховного лидера и идеолога Исламской революции Рухоллы Хомейни. Годовщина проходит в непростое для Исламской Республики время, когда США вместе со своими ближневосточными союзниками демонстрируют готовность к силовым мерам и даже допускают начало полномасштабного вооружённого конфликта. Не исключено, что именно в связи с этим власти Ирана распорядились развернуть средства ПВО в столице в день, когда страна официально чтит память Хомейни. Больше всего в Тегеране опасаются боевых беспилотников. Впрочем, меры по усилению безопасности могут быть обусловлены и другими причинами.

О том, что в памятный день — 4 июня — в Тегеране неподалёку от мавзолея Хомейни будут развернуты комплексы противовоздушной обороны HAWK, объявило командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Такие меры предпринимаются для защиты ото всех угроз, включая угрозу беспилотников, уточнил командир КСИР Мохаммад Реза Язди. Однако, по его словам, командование КСИР не имеет конкретных данных о том, что кто-то готовит нападение на столицу, тем более при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Мы планируем показать все свои возможности, — лаконично пообещал иранский военачальник.

Церемония 4 июня обещает быть масштабной. Ожидается, что на мероприятии выступит действующий верховный лидер Ирана Али Хаменеи

После того как в Персидском заливе разгорелся кризис и к берегам Ирана была отправлена авианосная ударная группа ВМС США, в арабской прессе начали циркулировать сообщения о том, что военное руководство Исламской Республики развернуло системы С-300 на побережье Персидского залива. Движение техники было заснято арабскими сепаратистами из Ахваза и распространено лояльным Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам телеканалом Al-Arabiya. По данным авторов видео, оборонительные системы были доставлены при помощи автомобильной техники в прибрежный город Асалуе, который находится в южной провинции Бушер. Именно в Бушере находится реактор АЭС, который может нуждаться в защите от воздушных нападений, отмечал Al-Arabiya. Перемещение С-300 было зафиксировано сразу после того, как командующий ВВС Ирана Азиз Насирзаде пригрозил разбомбить аравийские столицы и нанести удар по нефтяным объектам в Персидском заливе в ответ на эскалацию напряжённости.

Правда, развёртывание средств ПВО в Тегеране может быть и не связано с американо-иранским кризисом. В июне 2017 года в иранской столице был совершён скоординированный двойной теракт. Одна группа нападавших в составе двух человек вошла в мавзолей Хомейни, где один из террористов подорвал себя, а второй боевик был ликвидирован в столкновении с сотрудниками сил безопасности. Вторая группа боевиков (четыре человека) атаковала здание парламента и даже попала на верхние этажи. Один из радикалов успел подорвать себя, трое других были убиты сотрудниками силовых ведомств. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ). Правда, тогда КСИР, как ни странно, связал это с действиями стран Персидского залива. В заявлении Корпуса особо отмечалось, что двойной террористический акт произошёл неделю спустя после переговоров Трампа с руководством Саудовской Аравии. А ИГ, как отмечали в КСИР, якобы связано и с теми, и с другими.

Неизвестные беспилотники — не редкость для неба над Тегераном. В столице Исламской Республики существуют несколько особых зон, в которых полеты каких-либо дронов без соответствующего разрешения местных властей категорически запрещены. В январе 2017 года беспилотный летательный аппарат вошёл в пространство одной из таких зон — в районе площади Энгелаб. Предположительно, это был квадрокоптер. Иранские силы ПВО были вынуждены открыть по нему огонь, после чего беспилотник исчез. Его принадлежность так и не была установлена. Если верить военному руководству Ирана, дрон был гражданского назначения и не представлял собой опасности, однако инцидент — особенно за считанные месяцы до двойного теракта в центре Тегерана — зародил сомнения по поводу того, насколько хорошо охраняются центральные районы иранской столицы, особенно воздушное пространство. Поводы для опасений остаются и по сей день.