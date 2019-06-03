Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии сообщили о ракетной атаке на аэродром в Хомсе 

РИА Новости + ещё 46 45 минут назад
Фото: Reuters
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
По данным телеканала, сирийская ПВО сбила несколько ракет противника.
Местный источник РИА Новости также сообщил о мощных взрывах, прогремевших в западной части аэродрома, и последовавшем пожаре. По его словам, удар нанес Израиль, в результате погиб один человек, еще двое ранены. Поврежден склад боеприпасов, нанесен материальный ущерб зданиям и технике.
В 2018 году этот аэродром уже подвергался атакам со стороны Армии обороны Израиля.
В воскресенье израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с сирийской территории. Удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении контролируемой ими части Голанских высот. Сирийское агентство САНА сообщило о гибели трех и ранении семи военных при обстреле.
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе, тогда израильский премьер-министр и глава Минобороны Беньямин Нетаньяху объяснил эти действия необходимостью помешать попыткам Ирана "закрепиться в военном отношении" в Сирии.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Биньямин Нетаньяху , Министерство обороны , ЦАХАЛ , РИА Новости , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выживший в драке с толпой рассказал о случившемся69
Кровь экономики: как Россия поможет Венесуэле
Семья сбежавшей с 25 млн кассирши пропала145
Спецназовец ГРУ погиб в драке против толпы в Подмосковье288
«Творится жесть»: смерть и паника на шоу в городе Коломойского123
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:04
Китай испытал ядерную ракету нового поколения
Наука и техника Азия
00:12
ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов
Новости Москвы Пожары
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:18
Самолет встал на нос при посадке на пляже
Происшествия
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Армия Ближний Восток
03:21
Медведев упрекнул Украину
Политика Конфликты
00:30
«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение