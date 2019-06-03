В Сирии сообщили о ракетной атаке на аэродром в Хомсе

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

По данным телеканала, сирийская ПВО сбила несколько ракет противника.

Местный источник РИА Новости также сообщил о мощных взрывах, прогремевших в западной части аэродрома, и последовавшем пожаре. По его словам, удар нанес Израиль , в результате погиб один человек, еще двое ранены. Поврежден склад боеприпасов, нанесен материальный ущерб зданиям и технике.

В 2018 году этот аэродром уже подвергался атакам со стороны Армии обороны Израиля

В воскресенье израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с сирийской территории. Удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении контролируемой ими части Голанских высот. Сирийское агентство САНА сообщило о гибели трех и ранении семи военных при обстреле.