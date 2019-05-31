Haaretz (Израиль): даже в Израиле может начаться гражданская война. Пришло время обсудить это серьезно.

Haaretz (Израиль) сделать следующее предположение: любое решение израильско-палестинского конфликта приведет к вооруженному восстанию против законного правительства или даже к гражданской войне того или иного масштаба. Реализация так называемой «сделки века» Трампа, призванной навязать палестинцам план, вырезанный по лекалам израильских правых, позволяет авторусделать следующее предположение: любое решение израильско-палестинского конфликта приведет к вооруженному восстанию против законного правительства или даже к гражданской войне того или иного масштаба.

Любое решение израильско-палестинского конфликта может привести к вооруженной смуте. Чтобы минимизировать ущерб, мы должны признаться себе в этом уже сегодня. Затянувшийся спор между сторонниками решения по рецепту «двух государств» и сторонниками одного государства — это спор о цели: идеальное или реалистичное решение, и как это решение будет выглядеть. В 1980-х и 1990-х годах ответ на эти вопросы был ясен. Решение о двух государствах пользуется международной поддержкой, и путь к нему лежит через прямые переговоры между сторонами. Эти переговоры будут основаны на границах 4 июня 1967 года с обменом территориями. Вопреки международному согласию, «сделка века» Трампа призвана навязать палестинцам иной план, вырезанный по лекалам израильских правых. Провал переговоров в рамках соглашений Осло, расширение поселений повысили акции идеи одного государства, как среди израильтян, так и среди палестинцев. С израильской стороны сложилось ощущение, что решения нет, и конфликт нужно просто держать под контролем.

Но даже если обсуждение цели является важным, участники переговоров игнорируют вопрос, как ее достичь. Вопрос не в том, проходит ли этот путь только через переговорный процесс. И будет ли навязано принудительное решение международными организациями? Я также не буду рассматривать вопрос, является ли BDS эффективным средством продвижения решения. Обсуждение этих вопросов предполагает, что, если стороны не смогут преодолеть пропасть между своими позициями в ходе переговоров, то международная общественность заставит их это сделать. Тем не менее, необходимо спросить, примут ли оба народа решение, к которому их лидеры пришли самостоятельно, или согласились принять под сильным международным давлением. Даже если ни соглашения, ни международного давления не видно на горизонте, стоит рассмотреть этот вопрос. Он все еще остается актуальным.

Я хотел бы сделать следующее предположение: любое решение израильско-палестинского конфликта приведет к вооруженному восстанию против законного правительства или даже к гражданской войне того или иного масштаба. Я не сторонник исторического детерминизма. Вполне возможно, что восстание не начнется, потому что каждая сторона сможет справиться со своими экстремистами и подавить восстание до того, как оно перерастет в гражданскую войну. Но для того, чтобы это произошло, необходимо обсудить этот вопрос, чтобы знать, как уменьшить ущерб, если будет реализовано одно из возможных решений.

Я сконцентрируюсь на израильской стороне, поскольку обстоятельства, которые могут привести к мятежу или гражданской войне в Израиле, отличаются от тех, которые могут развиваться на палестинской стороне. Неприятие палестинцами соглашения о постоянном урегулировании в параметрах арабской мирной инициативы будет основано на символических религиозных и национальных аргументах: невозможности принять отказ от полного возвращения беженцев 1948 года и их потомков в Израиль, легитимация сионизма и Израиля и полный отказ от претензий на всю территорию Палестины , включая территорию Израиля. В отличие от палестинцев, израильтяне будут базировать свое неприятие не только на символических причинах, но и на материальных интересах. Более того, прекращение израильской оккупации и достижение полной независимости станет для палестинцев историческим достижением, что снизит их боль от уступок. С израильской стороны это будет воспринято, как колоссальный провал.

Возможность восстания или гражданской войны не является гипотетической. Ее воплощение витает в публичной сфере и находится в головах тех, кто принимает решения. По разным причинам, а также чтобы избежать внутреннего конфликта, израильская сторона предпочитает заявлять, что партнера нет, или выдвигать такие требования, которые не оставляют ни малейшего шанса начать переговоры. В то же время оба общества выработали значительный пессимизм по поводу готовности противоположной стороны пойти на соглашение. Все больше и больше голосов поддерживают решение в формате одного государства на том основании, что нет возможности эвакуировать поселения.

Почему эвакуация поселенцев такое серьезное препятствие? Во-первых, потому что территориальная экспансия Израиля и контроль над палестинским населением является крупнейшим государственным проектом, когда-либо проводимым Израилем. Его масштабы во времени и в пространстве, а также его стоимость беспрецедентны в истории Израиля. Я предполагаю, что создание государства стоило меньше, чем экспансия после 1967 года. Практически вся страна инвестируется в этот проект. Это не только идеологические инвестиции и перемещение населения на палестинские территории, но и обеспечение работой сотен тысяч или даже миллионов израильтян, а также получение прибыли от экспорта знаний, технологий и продуктов из области безопасности, разработанных для израильского контроля над палестинской территорией и населением. Существование независимого палестинского государства на Западном берегу и в секторе Газа потребует всеобъемлющего изменения пути Государства Израиль, это намного больше, чем приятие смелых политических решений и эвакуация около 100 тысяч поселенцев.

Израильские инвестиции в контроль над палестинским населением увеличились по мере расширения Израиля. В 2002 году Израиль вновь оккупировал Западный берег и благодаря сотрудничеству в области безопасности превратил ПА в своего субподрядчика. С тех пор существует единый режим между рекой Иордан и Средиземным морем. При этом режиме еврейская этническая группа контролирует палестинскую. При наличии глубокого разрыва между соотношениями сил, соблюдением прав человека и доступом к ресурсам, с демографической точки зрения существует равенство между двумя конкурирующими этническими группами. Чтобы изменить демографический баланс в свою пользу, евреям требуется углубление контроля над палестинцами. Поселения не только де-факто аннексируют территорию, но и служат инструментом контроля над палестинцами. По мере роста инвестиций еврейско-израильской группе становится все труднее отказаться от них, ведь они привыкли к тем привилегиям, которые предоставляет их главенствующий статус. Еврейское большинство ищет любые аргументы, чтобы оправдать свою политику. В верхней части списка аргументов находится безопасность. Еврейская сторона ощущает угрозу своему превосходству и способности контроля. Эта угроза реальна, но многие на еврейской стороне ошибочно воспринимают ее, как экзистенциальную. Это только затрудняет для них возможность изменить направление.

Кто такие поселенцы?

Ошибочно думать, что проблема связана главным образом с количеством поселенцев. Действительно, население еврейских поселений велико, более полумиллиона человек, и не все они являются экстремистами, такими как убийцы семьи Давабше. Есть те, кто действительно верит в сосуществование со своими палестинскими соседями или в необходимость принять решение демократического большинства. Но следует помнить, что поселенцы, как политическая, религиозная и социальная проблема, не ограничиваются Западным берегом. Другими словами, не место жительства определяет, кто является «поселенцем». В этом отношении есть также «поселенцы» в границах Государства Израиль, то есть те, чье религиозное, политическое и национальное мировоззрение в области безопасности идентично взглядам экстремистских поселенческих кругов. По моей оценке, некоторые из них могут взять в руки оружие, чтобы помешать демократическому решению о предоставлении полного суверенитета палестинцам на Западном берегу и в секторе Газа, включая Восточный Иерусалим и Храмовую гору, и возвращении согласованного числа беженцев в Израиль в обмен на иллюзию мира. Израильская демократия тогда столкнется с вопросом о собственной легитимности. Ведь речь не идет о внешних врагах, а о части собственных граждан и даже части солдат. Вера в святость земли и глубокое недоверие к палестинцам и их намерениям, скорее всего, побудит эту группу взяться за оружие и применить военные знания против армии и служб безопасности, которые будут выполнять решение большинства граждан. Это произойдет после сложных внутренних дебатов и законной демократической борьбы противников соглашения.

Когда референдум во Франции одобрил эвакуацию поселений из Алжира в 1960-х годах, французы столкнулись с восстанием поселенцев и отдельных воинских частей, которые там служили. Алжир был присоединен к Франции, там жил миллион поселенцев и было дислоцировано полмиллиона французских солдат. Следует помнить, что Франция решила уйти из Алжира в глобальном контексте деколонизации. Этого контекста сегодня не существует, и это только затрудняет осуществление эвакуации израильских поселений. Как и во Франции, глубокий симбиоз между поселенцами, военными и службами безопасности, которые защищают их на Западном берегу, может создать подобную реальность в Израиле. Я предполагаю, что большинству из них будет трудно выступить против армии и государственного аппарата, но не исключено, что некоторые из них будут тайно поддерживать повстанцев, активно либо пассивно. А восстанет лишь малая часть.

Еврейское подполье в 1980-х годах насчитывало всего около 30 членов, их активисты имели великолепную военную подготовку, они действовали, как блестящая подпольная организация, при поддержке единомышленников и собратьев по идеологии с целью продвижения стратегических изменений. С тех пор вероятность того, что это повторится, только возросла. После эвакуации поселений из сектора Газа в 2005 году среда поддержки поселенцев, способных к насилию, не уменьшилась, а расширилась, вместе с новой теологией, которая лишала священного статуса Государство Израиль, уступившее часть Земли обетованной. Ошибочно впечатление, создавшееся из постоянных сообщений о насилии со стороны поселенцев в отношении палестинцев, о том, что главная угроза исходит от банд молодых бунтовщиков. В случае создания палестинского государства главная угроза будет исходить именно от организованного подполья, которое пользуется относительно широкой поддержкой в обществе и государственном аппарате.

Решение в формате одного государства для двух народов также не исключает возможности возникновения гражданской войны. В отличие от вышеописанного сценария о борьбе между государством Израиль и мятежной еврейской группой, в случае решения в формате одного государства борьба будет вестись между двумя этно-религиозными и языковыми группами. Еврейская этническая группа не согласится отказаться от своих привилегий для установления равноправного режима между евреями и палестинскими арабами.

ВВП на душу населения в Израиле в 2017 году составил около 36 250 долларов, по сравнению примерно с 3 тысячами на палестинских территориях. Конечно, при создании общего государства, этот разрыв будет сокращен, но все равно палестинцы будут отставать. И не потому, что они менее талантливы, чем евреи. А потому, что евреи заинтересованы в сохранении своего превосходства. Учитывая демографическое равенство между евреями и арабами, нет никаких шансов, что палестинцы согласятся на свое невыгодное положение. И это верный рецепт гражданской войны, подобной той, что произошла на Балканах после распада Югославии. Или гражданской войне в Ливане.