«Роскосмос» прокомментировал запрет Пентагона на работу с РФ в космосе 

В «Роскосмосе» заявили, что запрет на работу с Россией при космических запусках является попыткой лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью. Кроме того, искусственно ограничить применение российских средств выведения на международном рынке.
Минобороны США разрушает «то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса», добавили в госкорпорации.
Ранее в четверг, 30 мая, независимый эксперт по космосу, член Российской академии космонавтики Андрей Ионин сообщил, что запрет носит чисто символический характер. По словам эксперта, ограничение распространяется на класс нагрузок, не запускающийся на российских ракетах, в связи с чем РФ не понесет финансовых потерь.
В тот же день Пентагон включил Российскую Федерацию в список государств, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Аналогичное сотрудничество запрещено с КНР, Северной Кореей, Ираном, Суданом и Сирийской Арабской Республикой.
Фото: из открытых источников.