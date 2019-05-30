Yeni Mesaj (Турция): почему Россия терпит Турцию?

Yeni Mesaj (Турция) . Турция делала антироссийские заявления. Турция сыпала обвинениями и угрозами в адрес России . Турция пустила американские корабли в Черное море. Турция не уберегла российского посла. Турция сбила российский самолет. Почему после всего этого Россия, которая не боится бросить вызов даже США , проявляет такое терпение? Ради своего государства и народа, считает автор публикации в

Да, почему Россия проводит такую терпеливую политику в отношении Турции?

Например, в Грузии начался империалистический бунт, организованный США. Россия моментально самым жестким образом подавила его.

Турция открыто перешла на противоположную от России сторону, делала антироссийские заявления. Россия терпела.

На Украине игра была еще более масштабной и кровавой. Сторонники США и ЕС , каким-то образом придя к власти, хотели использовать Украину против России.

Народ не согласился. Тогда начались разные козни. Вспыхнули столкновения. Русские снова сделали то, что было нужно.

Турция опять сыпала обвинениями и угрозами в адрес России. Русские все равно терпели.

Те же США стали накалять обстановку — на этот раз в Крыму . Состоялся референдум, и возникло решение о присоединении к России, за что проголосовало более 90% населения.

США не признали этот выбор. Еще бы! Турция тоже не признала. Россию опять осуждали, обвиняли.

И снова Россия терпела.

Есть конвенция о черноморских проливах. Но с разрешения Турции американские боевые корабли начали буквально роиться в Черном море.

Русские опять терпели.

Их терпение в Сирии хорошо известно… В то время как США, наш так называемый «друг», изо дня в день угрожали нашей стране, устраивали засаду на наших военных, Россия восемь лет старательно пыталась не сталкиваться лицом к лицу с Турцией.

Мы со своей стороны не смогли уберечь российского посла: он был застрелен в центре Анкары. Мы сбили российский самолет.

Но Россия не порвала с нами окончательно. Не угрожала. Не обещала разгромить нас в пух и прах. Россия действовала рационально.

Что делало Россию такой терпеливой по отношению к Турции?

Россия терпела, потому что боялась Турцию?

Терпела, потому что ревновала Турцию?

Конечно же, нет! Почему Россия, в которой мы нуждаемся во многих сферах от энергетики до оружейной промышленности, а теперь еще и в сельском хозяйстве, должна нас бояться или ревновать?

Но у России был один большой страх. Какой? Страх, что нерушимость государства окажется под угрозой, а покой граждан будет нарушен…

Так что руководство России терпело Турцию ради своего государства и своего народа.

Ведь русские очень хорошо знают, насколько важно политическое и стратегическое положение Турции.

Русские знают, что конфронтация с Турцией крайне осложнит их положение как в политическом, военном, так и экономическом отношениях, позволит США монополизировать Ближний Восток, обеспечит контроль империалистов над всеми энергетическими маршрутами, а это вернет Россию в 1990-е.

Поэтому Россия не вступала в противостояние с Турцией. Не становилась врагом. Но и не отступала от своей государственной политики.

Россия бросила вызов США в экономике. В политике доказала, что Ближний Восток — это не мусорная яма США.

На каждый шаг США и стран ЕС Россия дала адекватный ответ.

Конечно, возникает вопрос: как страна, которая еще вчера продавала танки за 100 долларов, сегодня может так противостоять США и ЕС?

Да, откуда Россия почерпнула силу?

Из модели сына турецкой земли, которая не была по достоинству оценена на родине. Модели профессора Хайдара Баша (Haydar Baş, турецкий политик, экономист, автор модели национальной экономики, поддержанной экономистами разных стран, — прим. перев.).

Модель национальной экономики профессора Баша русские взяли на вооружение в 2005 году. В 2013 году они пригласили самого Баша в страну, выразили благодарность и намерение полностью претворить в жизнь его модель.

То есть у русских — крепкая, здоровая экономика. Они никому ничем не обязаны. Их промышленность, технологии, военная мощь, сельское хозяйство и прочее — все на высшем уровне.

Если они к тому же станут жить в мире с соседями, то и государство, и народ будут в безопасности. Россия сделала это, пытается делать.

Но если сейчас турецкое правительство примет отрицательное решение по вопросу покупки С-400, это переполнит чашу терпения русских. А их месть всегда в истории была горькой. Так будет и на этот раз.

И не хвалитесь османской пощечиной (прием, который армия Османской империи использовала при безоружной защите или атаке с целью ошеломить врага — прим. перев.) и прочим. Россия — единственное в истории государство, которое мы не могли победить. Будьте благоразумны и рациональны.