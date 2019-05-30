Что решают в Мекке: арабский мир объединился против Ирана

Для Саудовской Аравии сбор представителей мусульманского мира на своей территории — возможность усилить консолидацию арабских стран. Символично, что он проходит в Мекке — городе, где находятся главные исламские святыни: «Саммит в Мекке посвящен консолидации сил всего Ближнего Востока и планам арабских стран Персидского залива по поддержанию региональной и местной безопасности.

В то же время арабский мир демонстрируют единое лицо против Ирана», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт вашингтонского центра Gulf State Analytics Теодор Карасик.

Между тем, опосредованно война Ирана и Саудовской Аравии идет на территории Йемена , где Тегеран поддерживает повстанцев-хуситов, борющихся против правительства страны, поддерживаемого Эр-Риядом.

Конфликт в Йемене, продолжающийся c 2014 года, исчез с первых полос газет, однако ситуация в этой стране катастрофическая: свирепствует эпидемия холеры, разрушена медицинская инфраструктура.

В ответ на удары с воздуха по повстанцам со стороны коалиции, которую возглавляют саудиты, сторонники хуситов недавно атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.

Иран — главный региональный противник Эр-Рияда, и он опасается, что в случае обострения ситуации, может быть затронут возможным конфликтом. Влияния Ирана, основное население которого мусульмане-шииты, опасаются суннитские арабские государства. Часть из них, включая Саудовскую Аравию, даже активизировали контакты с Израилем, для которого Иран также главный региональный противник.

В саммите в Мекке принимают участие 57 арабских государств, Катар представлен не эмиром Тамимом бин Хамадом бин Халифой Аль Тани, а главой правительства Абдуллой бин Нассер бин Халифой Аль Тани. Как отмечает телекомпания «Аль-Джазира», приезд премьера — первое посещение катарским министром Саудовской Аравии после того, как Эр-Рияд в июне 2017 года объявил ему торговую блокаду.

Причиной таких действий стало то, что Катар, в отличие от других союзников Эр-Рияда в Персидском заливе, не прервал отношения с Ираном.

Кроме Саудовской Аравии, отношения с Катаром разорвали Бахрейн и ОАЭ. Не исключено, что помощь блокированного государства может понадобиться в налаживании диалога с Ираном.

Как отмечает эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин, сам факт приглашения этой страны означает желание арабских государств выработать «общую позицию» в отношении Ирана. «Они явно ищут компромисс», — уверен эксперт.

По мнению эксперта, тот факт что США «явно стали мягче выражаться насчет Ирана, подтолкнуло арабов к пониманию, что и им нужно четко выразить свою позицию».

Президент США Дональд Трамп смягчил риторику, заявив во время недавней поездки в Японию, что Вашингтон не стремится менять режим в Иране и готов заключить с этим государством новую сделку. Он также дал понять, что Тегеран может добиться экономических успехов и с нынешним руководством. По его словам, США стараются разумно реагировать на «происки» Ирана в регионе Персидского залива. Более того, во время поездки в Японию Трамп заявил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону , что не собирается принимать меры по смене политического режима в Иране.

выступая с более примирительной позицией в отношении Ирана, Трамп вошел в клинч с Болтоном, многолетним сторонником смены режима в Тегеране. Недавно он заявил, что иранские мины могли использоваться при атаке на танкеры в ОАЭ.

В последнее время обстановка вокруг Ирана обострилась после резких заявлений США, которые требуют от Тегерана полностью отказаться от разработки программы баллистических ракет, а также поддержки радикальных движений за рубежом.

США, помимо прочего, усилили военное давление на Иран, отправив в Персидский залив авианосец, а Дональд Трамп даже пригрозил «уничтожением», если Тегеран будет угрожать США.

США также оказывают давление на европейские страны: если будет создан специальный механизм INSTEX, позволяющий вести сделки с Ираном в обход американских санкций, всех причастных к его запуску будут немедленно исключать из финансовой системы США, сообщает Bloomberg со ссылкой на американские источники.

В то же время Иран заявил, что не будет вести переговоры насчет ядерной сделки с американской стороной. «Мы уже говорили, что не будем вести переговоры с США, потому что они не приносят никакой пользы, а приносят только вред», — отметил верховный лидер Ирана Али Хаменеи , передает Reuters. По его словам, диалог возможен в случае, если Вашингтон отменит санкции.

При этом Карасик из Gulf State Analytics считает, что необходимо следить за дальнейшей реакцией Ирана на заявления Трампа: «Я не исключаю, что для главы Белого дома Тегеран еще может быть „сундуком с сокровищами“, и подобный зигзаг даже во времена „realpolitik“ исключать нельзя».