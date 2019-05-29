Helsingin Sanomat (Финляндия): похищенные дети

Журналисты Helsingin Sanomat (Финляндия) встретились в встретились в Ираке Сирии с детьми, освобожденными от рабства ИГИЛ . Похищенные ИГИЛ дети освобождены, но их самосознание уничтожено.

Когда террористическая организация ИГИЛ* защищала свой «халифат» на последней базе в Сирии, 13-летний Даран (Daran) получил указание. Готовься, неверные приближаются.

Мальчик подготовился.

«Меня учили наезжать на автомобиле на нападающих и подрывать себя».

Мальчик рассказывает об этом с гордостью.

По происхождению Даран — езид. Езиды — меньшинство, исповедующее собственную религию, которое традиционно проживает на севере Ирака и Сирии.

Дарану было восемь лет, когда третьего августа 2014 года бойцы ИГИЛ напали на езидов в городе Синджар на северо-западе Ирака. Это был геноцид. В Синджаре зарезали примерно пять тысяч езидов, тысячи женщин были изнасилованы.

В последующие недели ИГИЛ* вывел из города больше шести тысяч езидов, в основном женщин и детей. Среди них был Даран. Бойцы ИГИЛ* его похитили.

Спустя пять лет Даран был готов убивать и умирать за ИГИЛ*.

Трагедия детей касается не только езидов. Под жестокой властью ИГИЛ* на севере Сирии и Ирака жили больше восьми миллионов человек в течение почти пяти лет. Среди них были миллионы детей: арабы, курды, ассирийцы, христиане, сунниты, шииты и многие другие этнические и религиозные группы.

Большинству этих детей пришлось жить с семьями в условиях войны, но им не пришлось насильственно становиться членами ИГИЛ*. Сильнее всего пострадали те десятки тысяч детей, которые жили среди бойцов ИГИЛ* и их семей.

ИГИЛ* старался разрушить самосознание детей. Ежедневную промывку мозгов проводили в школах, домах и мечетях. Проповеди, боевые искусства, обучение преданности. Детям приходилось быть свидетелями насилия или принимать в нем активное участие.

По меньшей мере 3700 иностранных детей оказались на подконтрольных ИГИЛ* территориях потому, что их родители присоединились к движению джихадистов и взяли с собой детей. Приезжали семьи из России , стран Северной Африки и Европы ‒ в общей сложности примерно из 40 стран. Из Финляндии в конфликтные зоны Ирака и Сирии было увезено около 30 детей, говорит Полиция безопасности Финляндии. Однако не все финские дети попали в ИГИЛ*.

На территориях, подконтрольных ИГИЛ*, родились десятки тысяч детей.

Интервью с детьми, оказавшимися жертвами серьезного преступления — исключительное явление. «Хельсингин Саномат» рассказывает о детях, пострадавших от тирании ИГИЛ*, потому что у этого вопроса есть особая общественная значимость. Сейчас десятки государств, включая Финляндию, размышляют о том, как следует относиться к детям ИГИЛ* и как им следует помогать.

Интервью, взятые у детей для этой статьи, как и фотосъемки в Ираке и Сирии, проводились исключительно по разрешению нынешних опекунов детей. В статье использованы вымышленные имена.

Геноцид, совершенный в августе 2014 года, стал крутым поворотом в судьбе езидов. Международное сообщество обратило внимание на бесчинства ИГИЛ*. Как следствие, президент Америки Барак Обама (Barack Obama) начал воздушную кампанию против джихадистов.

В итоге организация ИГИЛ* стала всеобщим врагом в войнах Сирии и Ирака.

Весной 2019 года ИГИЛ* утратила свои последние подконтрольные территории. Более чем из шести тысяч захваченных езидов 3425 были спасены и возвращены на родину, большинство — в последние месяцы.

Сейчас в безопасности находится и Даран. Его родители пропали, и поэтому он живет у своего дяди в северном Ираке, рядом с городом Дахук

Мальчик вернулся, но вернулся совсем другим.

Промывка мозгов, проведенная ИГИЛ*, отняла у него самосознание. Он больше не считает себя езидом. Он отказывается говорить на родном курдском языке и говорит только по-арабски, на котором его вынуждали говорить в ИГИЛ*. Даран говорит, что он не помнит своих родителей. Он скучает по ИГИЛ* и хочет вернуться к бойцам организации.

«Я был счастлив в Исламском государстве. Все было хорошо».

Камиран (Kamiran), младший брат Дарана, который провел в ИГИЛ* пять лет, переехал от дяди в новый дом. Братья обзывали дядю и других родственников словом «куффар», неверный.

В пустыне на севере Сирии светит солнце. Дорога проходит рядом с городом Хасеке. Затем она идет прямо через пустые территории, на которых начинает появляться больше зелени после весенних дождей. У дороги стоит деревенский дом. По двору бегают куры. На деревьях щебечут птицы.

Это дом-приют для спасенных езидов.

Халифат ИГИЛ* утратил эти территории. Курдские бойцы захватывали эту территорию деревню за деревней, город за городом. Последняя база, Багуз, была захвачена в марте.

Хозяин этого приюта Махмуд Рашо (Mahmud Rasho) входит в сеть езидских активистов, которая пытается вернуть езидов, захваченных ИГИЛ*, обратно домой или хотя бы в езидское сообщество. В последние месяцы он активно исследует сирийские лагеря беженцев, деревни, освобожденные от ИГИЛ*, больницы, полицейские участки и центры реабилитации, чтобы найти езидов, которые смогли вырваться из когтей захватчиков.

Сейчас в убежище находятся три мальчика-езида и одна женщина.

Семилетний Лолан (Lolan) постоянно молчит. У него пустой взгляд, он подавлен.

Двенадцатилетний Нихад (Nihad) пинает во дворе мяч. Он полон радости и много говорит. Он рассказывает, что в последний раз видел своих родителей осенью 2014 года в городе Талль-Афар. Тогда ИГИЛ* проводил торги. На них продавали детей.

Нихада и его мать купил боец ИГИЛ*.

«Его звали Абу Наиф (Abu Naif), — говорит Нихад. — Он нас выбрал».

Позже саудовец перепродал мать дальше. Нихад остался жить в семье саудовца. Вместе с ИГИЛ* он ездил по тем деревням и городам Ирака и Сирии, которые террористическая организация захватывала на разных этапах войны.

Нихад говорит, что ходил в школу. Там его обратили из веры езидов в ислам и учили трактовать Коран в соответствии со взглядами ИГИЛ*. Его также учили стрелять из оружия и ненавидеть неверных. Согласно мировоззрению ИГИЛ*, неверные — это все остальные люди, не входящие в ИГИЛ*, в том числе и мусульмане.

Когда в приют попадает ребенок, ему сначала задают один простой вопрос: ты кто? Часто ребенок не знает ответа.

Не все дети помнят свои настоящие имена. Бойцы ИГИЛ* заставляли их использовать арабские имена. Многие не помнят имена родителей или название родной деревни. Документов нет.

Семилетний Серван (Serwan) провел в приюте неделю. Хозяин приюта Рашо пытался найти его родителей через сеть активистов.

В телефоне Рашо ‒ больше двух тысяч контактов в разных группах Ватсапа. Он отправляет фотографии спасенных детей родителям-езидам, которые были вынуждены бежать на Ближний Восток и дальше после атаки 2014 года.

Родители Сервана оказались в Германии. Рашо организовал видеозвонок для мальчика и родителей. Из этого ничего не вышло, потому что Серван не признал своих родителей. Его похитили в возрасте двух лет.

В религии езидов есть черты христианской веры, ислама и зороастризма. Бог один и един, но существует семь ангелов. Самобытная религия часто становится объектом ненависти других людей. По мнению езидов, их народ столкнулся с геноцидом в общей сложности 72 раза.

Осенью 2014 года геноцид произошел в 73 раз. Геноцид продолжается до сих пор — в головах выживших людей. Их превратили в других людей, никому не известных.

«Когда сюда попадают дети, они не знают, что они — езиды, — говорит Рашо. — Они считают себя арабами и мусульманами и думают, что бойцы ИГИЛ* — их семья».

Рашо поет детям езидские песни. Он показывает на компьютере езидские праздники, рассказывает об истории езидов и отвозит детей в езидские деревни.

«Мы пытаемся пробудить в детях воспоминания. Что угодно, что помогало бы им понять, что они — езиды».

Езиды считают, что их забывают и их не защищают. Поэтому хозяин приюта хочет, чтобы о судьбе этих детей сообщали миру. Чтобы мир понял, что с ними произошло.

С детьми, выросшими в условиях диктатуры ИГИЛ*, связаны сложные вопросы морали и закона.

С позиции международного права, дети войны изначально являются жертвами, в том числе и те, которых заставили стать бойцами. Дети не выбирали себе службу в ИГИЛ*. Их лишили свободы и прав. Детей заставили подчиниться, использовали и пытали духовно и физически. Взрослые виновны в преступлениях против детей — независимо от того, идет ли речь о родителях детей, опекунах, похитителях, насильниках или командующих вооруженными группами.

С другой стороны, многие несовершеннолетние сами приняли решение участвовать в деятельности ИГИЛ*. Организация ИГИЛ* использовала детей как в повседневной жизни халифата, так и в военных действиях. Нужны были шпионы, проповедники, бойцы, учителя, смертники. Организация ИГИЛ* публиковала видео, на которых дети совершали казни.

Для ИГИЛ* обучение детей было частью будущей стратегии, утверждает исследовательская организация «Квиллиам» (Quilliam) в докладе «Дети ИГИЛ*» (The Children of Islamic State). Радикальные идеи забивали в детей настолько глубоко, что они становились следующим поколением халифата.

Конфликт в Сирии еще не исчерпан. Сейчас захваченные дети страдают от того, что к ним относятся как к врагам. Правозащитная организация «Хьюман райтс вотч» (Human Rights Watch) недавно сообщила, что полицейские Сирийского Курдистана избивали задержанных детей из семей ИГИЛ*.

Многие езиды, попавшие в плен ИГИЛ*, были освобождены в Сирии, потому что там находились последние подконтрольные территории организации. Когда детей езидов возвращают на родину в Ирак, начинается перестройка самосознания.

Сначала детей надо зарегистрировать, чтобы они официально существовали.

Дахук — оживленный город среди спокойных холмов северного Ирака. В двухэтажном доме в центре Дахука находится центр спасенных езидов.

В коридоре кричит мальчик.

Мать мальчика Гавре Кхадер (Gawre Khader) сидит на диване в подавленном состоянии.

В конце лета 2014 года семья сбежала из своего дома в горной деревне рядом с иракским городом Синджар, но их схватили бойцы ИГИЛ*. Мать рассказывает, что они были пленниками ИГИЛ* полтора года. Ее муж и ее дочь до сих пор не найдены.

Кричащего мальчика, 13-летнего Ардана (Ardan), привезли матери несколько недель назад. Но мальчик не хочет здесь быть.

«Ла, ла, ла!» — кричит мальчик по-арабски. Нет, нет, нет!

Мальчик называет всех людей, находящихся в комнате, неверными. Он со злобой бегает по комнате и успокаивается только тогда, когда садится на диван, чтобы поиграть на телефоне в военные игры.

«Он не соглашается со мной разговаривать, — говорит мать. — Я не знаю, что с ним сделали. Или что он сделал».

Центр езидов оказывает детям психиатрическую помощь. Привлекаются и международные организации. По словам руководителя центра, дети могут выздороветь, но на это может уйти несколько лет. То же касается и промывки мозгов. Кроме этого, дети получили травму от насилия, которое они испытали или совершили.

У езидов этническая вера. В нее нельзя обратиться, с ней рождаются. Езиды также считают, что от веры нельзя отказаться.

Храм Лалыш, святыня езидов, находится на дальнем холме на севере Ирака. Стоящая рядом нефтеперекачивающая станция выпускает в воздух черный дым.

Во дворе храма нужно ходить босиком, таковы традиции. Вода из источника на склоне стекает в два водоема. Здесь езиды крестят младенцев. В последние месяцы здесь проводятся специальные церемонии: спасенных из ИГИЛ* взрослых и детей крестят заново.

Речь идет в том числе и о ритуале очищения.

Бойцы ИГИЛ* превращали езидок в секс-рабынь. Эту судьбу пришлось испытать и езидке Наде Мурад (Nadia Murad). Она написала о произошедшем книгу и получила в 2018 году Нобелевскую премию мира. Мурад пробыла секс-рабыней три месяца.

Весной 2019 года езидок, которых бойцы ИГИЛ* насиловали четыре года, освободили. Среди них есть женщины, которых вынудили выйти замуж за десятерых бойцов ИГИЛ. Есть беременные девушки-подростки. Есть и изнасилованные мальчики.

«Во время повторного крещения люди могут почувствовать себя так, словно родились заново, — говорит служащий храма Лукман Сулайман (Luqman Sulaiman). — Мы показываем, что они относятся к нашему сообществу и что мы их поддерживаем».

Однако позаботиться удается не обо всех.

Женщины, которые находились в сексуальном рабстве, за последний год родили много детей, отцами которых являются бойцы ИГИЛ*.

«Нашему сообществу тяжело принять этих детей. Они были рождены не от любви, а от злобы и принуждения», — говорит Сулайман.

Многие езиды приняли своих жен, вернувшихся из рабства, но отказались принимать «детей ИГИЛ*». Женщины были поставлены перед жестоким выбором. Если хочешь вернуться домой, откажись от своего ребенка.

Брошенные дети остались в детских домах, попали в приемные семьи, лагеря или исчезли.

Руководящий совет езидов недавно сделал заявление, согласно которому совет не может принудить отца семьи принять на попечение детей от бойцов ИГИЛ*. Это заявление вызвало критику международного масштаба. Его посчитали нарушением прав детей.

Однако езиды — не единственные люди, которым тяжело принять детей от бойцов ИГИЛ*. Эта же ситуация имеет место и в других сообществах Ирака и Сирии.

Это клеймо встречается и в западных странах. Примерно 12 тысяч членов семей бойцов ИГИЛ* — женщин и детей — сейчас держат в закрытом лагере аль-Холь на севере Сирии. На данный момент лишь несколько стран забрали часть своих граждан из этого лагеря — к примеру, Россия, Косово, Индонезия и Франция.

По информации «Хельсингин Саномат», в лагере аль-Холь находится около 20 финских детей. Финские власти пока не помогли детям попасть из лагеря домой, но над этим вопросом работают.

На внешней стене храма езидов изображен Ноев ковчег и змея. Согласно легенде, в этих горах Ной построил свой ковчег. Когда начался потоп, змея закрыла собой брешь в ковчеге.

Такова вера езидов.

Сулайман говорит, что несчастья испытывают веру езидов в спасение. Надежда все-таки появилась.

«Для жертв это настоящий кошмар, но когда-нибудь это все закончится, — говорит он. — Надеюсь, Бог накажет тех, кто с нами так поступил».

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* Организация запрещена в России, прим. ред.