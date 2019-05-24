Ad-Diyar (Ливан): какое новое оружие Россия испытала на севере Сирии?

Ad-Diyar (Ливан) сообщает, что Со ссылкой на военные источникисообщает, что Россия Сирии испытывает новые виды оружия. В статье подробно перечисляется, какие именно виды вооружений были впервые задействованы на территории Сирии: авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», система залпового огня «Торнадо-С», БМОП «Терминатор-2». А более 70 тысяч солдат получили боевой опыт.

Оппозиционные СМИ со ссылкой на военные источники сообщили, что Россия модернизировала некоторые виды оружия, имевшие ранее технические недоработки, и испытала их во время недавних сражений в провинции Хама. Об этом стало известно из видеороликов и фотографий, опубликованных российской прессой, а также со снимков, демонстрирующих последствия использования российского оружия в Сирии.

Авиационное вооружение

Согласно источникам, Министерство обороны России продолжает испытания современных видов оружия в Сирии. Битвы за Хаму и Идлиб превратились в полигон для тестирования новейшего российского вооружения. Наиболее заметным экспериментальным вооружением стали боевые самолеты, оснащенные ракетами со спутниковым или телевизионным гиросамонаведением.

К наиболее интересным видам вооружений можно отнести авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, которые запускались с истребителя-бомбардировщика Су-34. Следует отметить, что они способны поражать как наземные, так и подземные цели на глубине в несколько метров. На некоторых видео можно заметить следы от бомбардировок диаметром более 15 м и глубиной около 6 м.

Также на севере Сирии проверяли боевую готовность российских вертолетов «Ночной охотник». Их использовали в легких сражениях возле демаркационной линии в Эль-Латамне. Ми-28Н «Ночной охотник» — современный боевой вертолет, оснащенный ракетами с лазерным наведением и способный летать на малых высотах благодаря высокому уровню защиты.

Источники сообщили о появлении современных российских самолетов-разведчиков во время последних сражений в провинции Хама. Российские информагентства опубликовали снимки, на которых отчетливо видны стратегические объекты и передвижение военных сил. Они были получены благодаря современным российским самолетам-разведчикам «Орион», способным подниматься на высоту 8 км и находиться на боевом дежурстве не менее 24 часов, а также нести управляемые авиационные бомбы.

Новая реактивная система залпового огня

По официальным данным, боевой опыт в Сирии получили почти 70 тысяч российских военнослужащих. В их числе — около 500 генералов, командиров дивизий и общевойсковых бригад и полков. Кроме того, в Сирии были испытаны более 100 видов нового и модернизированного оружия.

Во время битвы в северной части провинции Хама российские войска применили модифицированную реактивную систему залпового огня.

С 2016 года Россия проводила модернизацию РСЗО «Смерч», что привело к увеличению дальности стрельбы с 90 до 120 км. В ходе битвы в северной части провинции Хама Россия использовала новейшую РСЗО «Торнадо-С». Ключевой особенностью РСЗО «Торнадо-С» является новая автоматизированная система наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой и автоматически рассчитывать данные по цели.

Согласно источникам, российские войска передали сирийским силам БМОП «Терминатор-2», чтобы протестировать ее в боях на севере провинции Хама после выявления ряда недостатков технического состояния во время сражений в сирийской пустыне. Новая БМОП «Терминатор-2» обладает высоким уровнем защищенности, огневой мощи, управляемости, а также модернизированным механизмом лазерного наведения.