Минобороны: Выдумками о химатаке в Идлибе прикрывают террористов

Днем ранее представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что "есть многочисленные источники, в том числе интервью с теми, кто присутствовал во время нападения, которые сообщили, что ряд бойцов оппозиции были доставлены в местные больницы с симптомами, которые соответствовали химическому воздействию".

"Стремление госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то "признаках химической атаки" в зоне деэскалации Идлиб уже не вызывает недоумения, — говорится в заявлении оборонного ведомства. — Особый цинизм заявлению госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая "химатаке" в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской "Обсерваторией по правам человека" и так называемыми мошенниками из "Белых касок".

Конашенков обратил внимание на то, что никто из заявлявших о "химатаке" так и не смог указать более-менее точные данные о месте инцидента или о жертвах.