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Минобороны: Выдумками о химатаке в Идлибе прикрывают террористов 

Российская Газета + ещё 8 41 минуту назад
Днем ранее представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что "есть многочисленные источники, в том числе интервью с теми, кто присутствовал во время нападения, которые сообщили, что ряд бойцов оппозиции были доставлены в местные больницы с симптомами, которые соответствовали химическому воздействию".
"Стремление госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то "признаках химической атаки" в зоне деэскалации Идлиб уже не вызывает недоумения, — говорится в заявлении оборонного ведомства. — Особый цинизм заявлению госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая "химатаке" в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской "Обсерваторией по правам человека" и так называемыми мошенниками из "Белых касок".
Конашенков обратил внимание на то, что никто из заявлявших о "химатаке" так и не смог указать более-менее точные данные о месте инцидента или о жертвах.
"Единственными "источниками" и "очевидцами" в районе якобы имевшей место "химатаки", с которыми так обильно общается госдепартамент США в зоне деэскалации Идлиб, являются террористы сирийского ответвления "Аль-Каиды" из "Джабхат ан-Нусры", — объяснил представитель Минобороны.
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Комментарии35
Ближний Восток , Армия , Видео , В мире , Мигранты , Министерство обороны , Джебхат ан-Нусра , Госдеп США , Аль-Каида
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