Группа сирийских детей прибыла на реабилитацию в Крым

Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из них отправят на реабилитацию в крымские здравницы. При этом несколько детей останутся в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга для проведения сложнейших срочных операций.

"Всего прибыло девять детей для реабилитации в наших крымских здравницах", — сказала Поклонская.

Среди детей, по ее словам, находится девочка, которая находилась больше года в плену у террористов.