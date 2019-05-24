Группа сирийских детей прибыла на реабилитацию в Крым 

Группа сирийских детей в сопровождении родных прибыла на реабилитацию в Крым, сообщила журналистам депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Дети прилетели рейсом "Москва — Симферополь".
Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из них отправят на реабилитацию в крымские здравницы. При этом несколько детей останутся в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга для проведения сложнейших срочных операций.
"Всего прибыло девять детей для реабилитации в наших крымских здравницах", — сказала Поклонская.
Среди детей, по ее словам, находится девочка, которая находилась больше года в плену у террористов.
Дети приехали в Крым в рамках достигнутых на полях Ялтинского международного экономического форума договоренностей между главой республики Сергеем Аксеновым и министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самир Халилем.