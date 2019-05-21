Провокация: террористы в Сирии готовят постановочную химатаку

Одна из террористических группировок в Сирии планирует провести провокацию с использованием химического оружия с целью использовать сфабрикованные материалы для обвинения в адрес сирийских правительственных войск.

Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает РИА ФАН.

По его словам, для проведения операции создана отдельная структура в составе запрещенной в России экстремистской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам».

Структура получила название «химическое крыло». Один из отделов данной структуры, отвечающий за производство запрещенных химических веществ, располагается в городе Джиср-аш-Шугур, склады и мастерская находятся в поселке Иштербак.

По данным Купчишина, провокации планируется провести в населенном пункте Джарджаназ и городе Серакаб. В Серакабе уже собрана группа детей и взрослых для участия в инсценировке.