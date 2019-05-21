Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Провокация: террористы в Сирии готовят постановочную химатаку 

Рамблер + ещё 4 45 минут назад
Одна из террористических группировок в Сирии планирует провести провокацию с использованием химического оружия с целью использовать сфабрикованные материалы для обвинения в адрес сирийских правительственных войск.
Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает РИА ФАН.
По его словам, для проведения операции создана отдельная структура в составе запрещенной в России экстремистской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам».
Структура получила название «химическое крыло». Один из отделов данной структуры, отвечающий за производство запрещенных химических веществ, располагается в городе Джиср-аш-Шугур, склады и мастерская находятся в поселке Иштербак.
По данным Купчишина, провокации планируется провести в населенном пункте Джарджаназ и городе Серакаб. В Серакабе уже собрана группа детей и взрослых для участия в инсценировке.
Комментарии8
Ближний Восток , В мире , РИА ФАН , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евровидение» решает вопрос по санкциям25
Диалог с Россией: Зеленский проведет референдум368
«Особый статус»: Зачем Путин позвонил Меркель и Макрону111
Два часа под землей: Три состава застряли в подземке45
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду80
Видео
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
03:31
Диалог с Россией: Зеленский проведет референдум
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
13:44
Американские военные перехватили Ту-95
Войска Армия
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
Из-за моряков: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
03:10
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение