Эрдоган допустил совместное с Россией производство ЗРК С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность совместного с Россией производства новейших зенитных ракетных комплексов С-500. Кроме того, он указал, что поставки систем С-400, контракт по которым уже подписан и все условия согласованы, начнутся в июле нынешнего года. При этом он добавил, что Анкара не отказалась и от возможности купить у США истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Анкара и Москва могут в будущем наладить совместное производство новейших зенитных ракетных комплексов С-500, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с политически активной молодежью во дворце Долмабахче в Стамбуле

Кроме того, он указал, что поставки систем С-400 — контракт по которым уже подписан и все условия согласованы — начнутся в июле нынешнего года. При этом он добавил, что Анкара не отказалась и от возможности купить у США многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

«Рано или поздно у нас появятся F-35», — выразил уверенность турецкий лидер.

Сергей Чемезов. Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации «Ростех»

Этот договор американская сторона восприняла с критикой. Одна из причин связана с риском этого предприятия для НАТО , о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Он выражал уверенность, что в случае покупки Анкарой этого оружия, используемого «известными противниками» НАТО, поставившая С-400 сторона получит возможность изучить работу и технические характеристики истребителей F-35.

Вскоре Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы С-400, передает ФАН.

Кроме того, Вашингтон рассматривает вопрос о том, сможет ли он исключить Турцию из производства F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеи кабины. Источники, знакомые со сложными схемами мирового производственного процесса F-35 и мнением США по этому вопросу, говорят, что Турцию в этой цепочке можно заменить.

«Это неприемлемо для наших союзников и несовместимо с НАТО и нашими союзниками, которые купили F-35. Такой шаг уводит нас от консенсуса в НАТО. Так что да, ни один F-35 не будет продан Турции, если она получит С-400», — сказал в этой связи американский сенатор Боб Менендес.

По словам политика, у Вашингтона уже есть список санкций для Анкары, но из них президент США Дональд Трамп должен выбрать только пять, как того требует закон.

Несмотря на это в Турции подтвердили свое намерение закупить у России С-400. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с Эрдоганом. По ее словам, Турция готова закупать С-400, несмотря на «беспрецедентное давление» со стороны Вашингтона.

«Он [Эрдоган] заявил, что… договоренности будут выполняться», — подчеркнула российский сенатор.

Помимо этого, Москва предложила Анкаре обсудить возможность приобретения у России перспективных многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 взамен американских F-35.

На Московской конференции по международной безопасности замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обратил внимание, что турецкая сторона продемонстрировала удивительную стойкость, не поддавшись на шантаж США.

В конце апреля глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подтвердил, что Россия поставит Турции С-400 уже в июле этого года. Михеев подчеркнул, что стороны договорились о частичном производстве комплексов на турецкой территории. По его словам, все вопросы этой сделки уже решены и программа согласована.

Также известно, что примерно 100 турецких военнослужащих в конце мая начнут обучаться эксплуатации ЗРС С-400 «Триумф» в одном из военных центров на территории России, сообщал военно-дипломатический источник. По его словам, продолжительность обучения составит около пяти месяцев.

Военный добавил, что турецкие военные будут осваивать С-400 вместе со второй группой военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые начали проходить обучение в том же центре еще в середине марта.

С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности. В ноябре прошлого года телеканал CNBC со ссылкой на источники, имеющие доступ к данным американской разведки, сообщил, что возможность закупки комплексов обсуждали Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия.

При этом официальный представитель госдепартамента

Хизер Науэрт в августе прошлого года предупредила о возможности введения Вашингтоном санкций против стран, которые приобретут российские С-400.

Что касается С-500, то российская армия уже в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем — об этом сообщал начальник военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров. По его словам, в 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, прошедших подготовку в академии по программе работы на комплексе С-500.

Генерал-лейтенант добавил, что пока на вооружении комплекса нет, но он ожидается. Добавим, что выпускники и мужского, и женского пола. Девушки проходят подготовку в качестве операторов систем ПВО. Они будут работать в штабах сил ПВО уровня армии или фронта, передает НСН.