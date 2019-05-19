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Трамп предостерег Иран от угроз в сторону США 

ТАСС + ещё 1 42 минуты назад
Президент Дональд Трамп предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США.
"Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте США!" — написал в Twitter в воскресенье американский лидер.
5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot ("Пэтриот") и военно-транспортный корабль USS Arlington.
Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , Пентагон , Иран
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