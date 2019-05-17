В МИД выразили обеспокоенность ситуацией на таджикско-афганской границе

"Ситуация на таджикско-афганской границе сейчас достаточно тревожная, так как там скопилось порядка 10 тысяч боевиков, готовых перейти границу", — сказал он на полях конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и оргпреступность".

"Угрозу для Центральной Азии представляет нахождение в Афганистане 8 русскоязычных террористических лагерей, где находятся выходцы из стран СНГ и России", — сообщил замглавы МИД России.

По его словам, особую опасность представляет укрепление связи терроризма и наркобизнеса в Афганистане, где производство наркотиков и получаемые от него доходы находятся под плотным контролем террористических группировок.

* Террористическая огранизация, запрещена в России