Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД выразили обеспокоенность ситуацией на таджикско-афганской границе 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ситуация в приграничных с Таджикистаном районах Афганистана вызывает тревогу, заявил РИА Новости в пятницу замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
"Ситуация на таджикско-афганской границе сейчас достаточно тревожная, так как там скопилось порядка 10 тысяч боевиков, готовых перейти границу", — сказал он на полях конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и оргпреступность".
По словам Сыромолотова, лидеры движения "Талибан" призвали всех афганцев бороться с ИГ *.
"Угрозу для Центральной Азии представляет нахождение в Афганистане 8 русскоязычных террористических лагерей, где находятся выходцы из стран СНГ и России", — сообщил замглавы МИД России.
По его словам, особую опасность представляет укрепление связи терроризма и наркобизнеса в Афганистане, где производство наркотиков и получаемые от него доходы находятся под плотным контролем террористических группировок.
* Террористическая огранизация, запрещена в России
Последние новости
Зачем Китай готовится к распродаже госдолга США и к чему это приведет Как Россию лишают будущего США готовы посылать на Иран "500 ракет в день" и рекламируют наши ПВО
Комментарии
Ближний Восток , Политика , Олег Сыромолотов , МИД , Талибан , Исламское государство , РИА Новости , Афганистан , Таджикистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Договорились: принято решение о членстве России в ПАСЕ79
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады309
Звезда «Максим» и «Плейбой» умерла в 39 лет11
Скандал на «Голос. Дети»: что сказали Глюкоза и Штурм
В Москве взорвали банкомат4
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16
Происшествия
B-2 сбросил две гигантские бомбы
Армия Оружие
В Ирландии создали робота по образу персонажа «Джетсонов»
Наука и техника
«Очень высокопоставленные»: кто заказал Захарченко
Происшествия В мире
«В том была его и сила»: Прощание с Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение