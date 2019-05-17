С-400: к чему все идет? (Karar, Турция)

Турция решительно говорит, что не откажется от покупки С-400. Из-за откровенного давления со стороны США НАТО покупка С-400 стала чуть ли не вопросом суверенитета и национальной гордости. Но ситуация развивается не так, как хотелось бы Турции: с одной стороны, кризис с США, который таит в себе риски, с другой — бомбежки Идлиба и ворчание Москвы

В течение нескольких дней шли серьезные разговоры о покупке Турцией С-400. Настолько, что некоторые предположения даже повлияли на валютные рынки, и турецкая лира стала дорожать относительно доллара. По одним слухам, Турция полностью отказалась от покупки С-400, по другим — поставка откладывается. Возникло ожидание, что в каждом из двух случаев эта тема перестанет быть потенциальным источником кризиса между Турцией и США.

Однако Турция давно, причем на самом высоком уровне, прежде всего устами президента Эрдогана, открыто говорит, что купит ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 и возврата не будет. Конечно, у этого решения есть плюсы и минусы, преимущества и недостатки, но Анкара сделала ставку на неотступное продвижение процесса вперед. Если обратить внимание на официальные заявления, то мы можем сказать, что покупка ракет С-400 возглавляет список тем, по которым Турция проводит самую решительную внешнюю политику. Из-за откровенного давления США и НАТО эта тема становится практически вопросом суверенитета и национальной гордости.

Как известно, США неоднократно угрожали исключить Турцию из проекта по истребителям Ф-35 (F-35) и в дальнейшем применить экономические санкции, если поставки С-400 состоятся. До сих пор то конгресс, то сенат, то представители профильных ведомств продолжают сыпать угрозами. Несмотря на все это, президент Эрдоган не отказался от своего решения, и даже было объявлено, что поставки состоятся по графику, в июне-июле. Может быть, Анкара предпочла пойти по пути объявления о своей решимости, заранее приняв меры против возможного нарастания угроз и элементов давления. Таким образом, Анкара рассчитывала, рассчитывает, что США как союзник не зайдут еще дальше. И до сих пор сохраняет надежду на то, что, если по линии сената / конгресса будет принято решение о санкциях, то президент Трамп ветирует или смягчит его.

Несмотря на это, ситуация развивается не так, как хотелось бы Турции. Это нормально для такого серьезного стратегического решения. Кроме того, процесс не поворачивается вспять или не останавливается, как желают США. И, судя по всему, не остановится… Так, кулуарные разговоры, которые правили бал на прошлой неделе, о том, что Турция пойдет на попятную, минувшим днем утратили силу. Министр иностранных дел Чавушоглу (Çavuşoğlu) в очередной раз ясно сказал, что ни об отмене, ни о переносе поставок речи не идет. Но, даже если министр так сказал, есть ли какая-либо лазейка? Возможно. Тем не менее заявления настолько обязывающие, что впредь Турция нанесет серьезный урон своему престижу, если свернет назад, не найдя удовлетворительной модели. С этой точки зрения моделью можно было считать предложение, которое Анкара сделала Вашингтону, о создании совместной комиссии, но оно не было принято.

С другой стороны, сложность принятия решения, от которого Россия нахмурит брови, налицо. Бомбежки, что идут только в Идлибе и совершенно не нравятся Турции, следует рассматривать в том числе как ворчание Москвы. А Сирия не ограничивается Идлибом.

Турция горячо обсуждает отмену результатов выборов в Стамбуле. Это вполне естественно. Но тема С-400, хоть и кажется слишком технической, имеет для внешней политики такое же значение, какое отмена результатов выборов — для внутренней. Эти темы — одна серьезнее другой — представляют собой два важных события с точки зрения последствий для экономики и политики.

И, несмотря на все амбициозные предположения, большой интерес вызывает вопрос о том, чем все кончится в каждом из двух случаев.

Скоро мы шагнем в жаркое лето… Надеюсь, С-400 своим неторопливым и волнующим темпом не оставят отпечаток на всех летних месяцах.

Karar, Турция