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США распорядились вывезти госслужащих из Ирака 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 15 мая 2019
Фото: Reuters
Госдепартамент поручил всем государственным служащим, работа которых не связана с оперативными службами, покинуть Ирак, сообщили в американском посольстве в Багдаде.
Речь в том числе идет о тех, кто работает в посольстве в Багдаде и консульства в Эрбиле, передает РИА «Новости».
Предоставление визовых услуг будет временно приостановлено, уточняет посольство.
Напомним, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии в связи потенциальной угрозой военнослужащим со стороны Ирана.
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Ближний Восток , В мире , США , Госдеп США , РИА Новости , Ирак
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