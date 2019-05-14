Иран хотят окружить многотысячным войском США

США могут изменить свое решение о сокращения военного присутствия на Ближнем Востоке и развернуть дополнительные силы численностью 120 тыс. человек. Такую опцию содержит план, представленный американским военным командованием на встрече с президентом Дональдом Трампом . Увеличение контингента должно стать ответом на потенциальные действия со стороны Ирана . И речь идет не только о военных провокациях со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) или иррегулярных формирований, лояльных Тегерану . Отправку войск могут спровоцировать и действия, указывающие на разработку военного атома.

План по отправке 120 тыс. военнослужащих на встрече Трампа со своими ключевыми помощниками представил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан . Его содержание изданию The New York Times раскрыли источники, знакомые с документом. Собеседники издания утверждают, что обновление военной стратегии на Ближнем Востоке было инициативой помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона . Его считают главным сторонником идеи о необходимости государственного переворота в Исламской Республике. Накануне в США даже появились предположения, что между ним и президентом существуют споры о чрезмерности таких действий в Венесуэле и Иране. Подробно о различных опциях «ответа» США на развитие событий в ближневосточном регионе также рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд , который также присутствовал на переговорах с Трампом.

Сторонники «жёсткой линии» внутри администрации Трампа убеждены, что от Ирана в настоящее время исходит прямая угроза американским военнослужащим — в Сирии, Ираке и Кувейте. Другая часть представителей Белого дома считает, что различные силовые сценарии необходимы только для запугивания иранского руководства, чтобы предостеречь его от какой-либо военной агрессии в других странах региона. Два источника The New York Times обратили внимание на то, что анонсированное ранее президентом США решение сократить военное присутствие на Ближнем Востоке, по всем признакам, ободрило высшие эшелоны иранской власти. Особенно это, по-видимому, касается иранских «ястребов» — военачальников КСИР, которые далеки от мнения, что с США нужно продолжать договариваться. Официальный представитель Совета по национальной безопасности США Гарретт Маркиз отметил:

Президент ясно дал понять, что Соединенные Штаты не стремятся к военному конфликту с Ираном, и он открыт для переговоров с иранским руководством.

Впрочем, власти Исламской Республики, или «режим аятолл», как любит говорить Джон Болтон, хотят сыграть на опережение. Обновленные разведданные, которые включают в себя перехват телефонных разговоров, сообщений, спутниковые изображения и другую информацию, показали совсем недавно, что Иран увеличил боеготовность подконтрольных ему иррегулярных формирований в других странах и «нацелил» их на американских военнослужащих, развернутых в регионе. Впрочем, военное командование США считает, что оно вправе применить силу даже в том случае, если иранцы просто продемонстрируют намерение разрабатывать военную ядерную программу. Чиновники в Белом доме высказывают предположение, что наиболее вероятным сценарием начала войны также может быть провокационный акт или прямая атака со стороны КСИР на море. Маломерные суда Корпуса уже не раз приближались к кораблям американских ВМС на высокой скорости.

Наблюдатели полагают, что переброска на Ближний Восток больше войск и военной техники на фоне давления обеспечит Тегерану большее число целей для нанесения удара. А это рискует втянуть Соединённые Штаты в полномасштабный конфликт. Лишний признак того, что искусственный кризис не кажется безопасной игрой появился после того, как Испания объявила о выводе своего фрегата Mendez Nunez, на котором находятся 215 моряков, из ударной группы США, которая была отправлена в Персидский залив для того, чтобы, как говорили представители администрации Трампа, «отправить сигнал Ирану». Соответствующее распоряжение отдала министр обороны королевства Маргарита Роблес. Как отмечает испаноязычная пресса, Мадрид мотивировал свое решением тем, что ему не хочется быть втянутым в военный конфликт между Вашингтоном и Тегераном. Его шансы, судя по всему, возрастают.