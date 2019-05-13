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Израильский министр культуры отказалась от «Евровидения» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что она отказалась идти на музыкальный конкурс «Евровидение», который проходит в Тель-Авиве. Об этом сообщает портал «Новости Израиля».
По словам Регев, она получила приглашение на мероприятие, но решила на него не идти. Причину отказа министр не назвала.
Отмечается, что изначально Регев не числилась в списке приглашенных на «Евровидение» министров. Позже ее все же включили в него по просьбе Министерства культуры Израиля.
В прошлом году Регев настаивала на проведении «Евровидения» в Иерусалиме и угрожала, что в противном случае конкурса в стране вообще не будет. Европейский вещательный союз (ЕВС), выступил против этого предложения, пояснив, что для конкурса нужна площадка, которая не спровоцирует конфликтов или протестов.
«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
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Ближний Восток , Евровидение , Израиль
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