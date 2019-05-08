В прессе появились детали американской «сделки века»

«Сделка века», многократно анонсированная президентом США Дональдом Трампом , похоже, постепенно обретает контуры. Израильская пресса приводит отрывки из документа, который, как и предполагалось, закладывает основу для создания палестинского государства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также заставляет палестинские группировки разоружиться. Ответ на вопрос, примут ли палестинцы такие на первый взгляд нереалистичные условия, не кажется таким однозначным. Не исключено, что их могут уговорить страны Персидского залива. Да и сделка предполагает экономические санкции в ответ на отказ.

Некоторые из условий «сделки века» были упомянуты помощником и зятем президента США Джаредом Кушнером, а также спецпредставителем Госдепа Джейсоном Гринблаттом в неформальных переговорах с израильскими чиновниками. Сейчас же израильский таблоид Israel Hayom, который часто публикует «сливы» в интересах Нетаньяху, приводит подробности американского плана по урегулированию конфликта между арабами и Израилем

Договоренности, как предполагается, должны подписать три стороны — Израиль, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС и Организация освобождения Палестины (ООП). «Сделка века» предполагает создание «Новой Палестины» на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, не включая те территории, на которых уже существуют еврейские поселения. Палестинскому государству не разрешат иметь собственную армию — у него будут только легко вооружённые полицейские силы. Ответственность за безопасность граждан страны должен будет взять на себя Израиль. Предполагается, что стороны подпишут соответствующий договор, по которому палестинцы должны будут платить Израилю за защиту от возможных нападений. Оплачивать услуги в сфере безопасности будут и страны Персидского залива.

Вокруг сектора Газа будет снята блокада. Границы между Израилем и Палестиной будут открыты как для движения товаров, так и для перемещения людей. Египет возьмёт на себя обязательство сдать палестинцам в аренду земли, окружающие анклав, с целью развития инфраструктуры. В течение пяти лет в «Новой Палестине» должны быть построены аэропорт и морской порт. Что же касается палестинских группировок, действующих на территории сектора Газа, то, в соответствии со «сделкой века» главная сила — ХАМАС — должна сдать оружие. В обмен на это страны Персидского залива будут делать регулярные выплаты жителям прибрежного анклава. В настоящее время Катар, к примеру, уже оплачивает нужды администрации сектора Газа. Если группировка ХАМАС и ООП решат отказаться от предложенных им условий, то администрация президента США лишит финансирования палестинцев и добьётся того, что ни одна страна в мире не будет обеспечивать их финансовые нужды.

Что касается судьбы Иерусалима, который администрация Трампа признала столицей еврейского государства в декабре 2017 года, то в документе говорится, что город останется целым, но обязанности будут поделены между Израилем и «Новой Палестиной». При этом общий контроль остаётся у еврейского государства. Никакие районы не будут «прикреплены» к Иерусалиму дополнительно.

Выступая в вашингтонском Институте ближневосточной политики 3 мая, Кушнер уточнил, что американский план урегулирования будет включать как политическую, так и экономическую части. Утекший в прессу документ предполагает, что финансовые обязательства будут поделены между Соединёнными Штатами, ЕС и странами Персидского залива. В общей сложности государства-спонсоры будут тратить по $6 млрд в год на то, чтобы обеспечить жизнеспособность проекта «Новая Палестина». Вашингтон берёт на себя 20% от всего финансирования, Евросоюз — 10%. Наибольшая тяжесть ляжет на страны Персидского залива. Какие именно аравийские монархии готовы участвовать в проекте, не называется. Однако не исключено, что это будут ведущие члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия предложила лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу около $10 млрд в обмен на то, что он согласится с условиями «сделки века». Впрочем, как сообщается, Аббас отклонил такое предложение, сказав, что согласие в обмен на саудовские деньги поставит точку в его политической карьере.

Ранее представители Палестины выражали опасения, что американский проект арабо-израильского урегулирования даст еврейскому государству возможность аннексировать новые территории. Так, в разговоре с ТАСС представитель Палестины при ООН Рияд Мансур сказал, что план Дональда Трампа «станет отрицанием глобального консенсуса». 8 мая Мансур обратился к руководству ЕС с просьбой не позволять США устанавливать свои правила в рамках мирного урегулирования. От ООН требуют созвать международную конференцию, посвященную конфликту.

Требования, которые американская администрация, судя по инсайдам, предъявляет к палестинской стороне, кажутся нереалистичными, в то же время, такие «сливы» вряд ли лишь зондируют почву — этим надо было заниматься раньше. Фактически палестинцев принуждают смириться с территориальным расширением еврейского государства. Пункт о еврейских поселениях, не раз вызывавших споры между конфликтующими сторонами, кажется лишь легализацией этой экспансии. Кроме того, вряд ли от ХАМАС удастся добиться разоружения: радикальная группировка не раз высказывала недовольство подобного рода требованиями. Звучала гипотеза, что недавно разгоревшийся конфликт вокруг Газы связан в том числе с тем, что палестинские радикалы отстаивают своё право на то, чтобы обладать достаточными по объему арсеналами. Вряд ли пункты, касающиеся Иерусалима, добавят сговорчивости палестинским фракциям: «сделка века», похоже, просто имитирует формат равного управления городом. По факту, израильтяне окажутся на первых ролях.