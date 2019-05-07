О возможных провокациях Ирана предупредила США разведка Израиля

Израиль передал американской стороне развединформацию о возможном намерении Тегерана нанести ущерб интересам США в Персидском заливе, сообщил интернет-портал Axious со ссылкой на свои источники.

Они отметили, что сведения были переданы Белому дому до того, как помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон объявил в воскресенье о намерении Вашингтона в качестве сигнала властям Ирана направить ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Абраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), в которую входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.

«Нам до сих пор неясно, что Иран пытается сделать, и как они планируют это делать, но нам ясно, что температура у Ирана повышается в результате растущей кампании давления США против него, и они рассматривают возможность ответных мер против интересов США в Персидском заливе», — сообщил источник портала в израильском правительстве.

В Axious уточнили, что собранная израильскими спецслужбами, в основном разведкой «Моссад», информация является одной из причин объявленного Болтоном решения.

Сведения о возможном сговоре Ирана против США или их союзников в Персидском заливе израильская сторона получила две недели назад на переговорах в Белом доме, указали в статье. Там пояснили, что в числе союзников — Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Заявление Болтона о намерении направить авианосцу группу в Персидский залив было распространено в воскресенье, 5 мая.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан написал в своем твиттере, что решение американской стороны является предусмотрительной перегруппировкой в ответ на признаки «реальной угрозы» со стороны сил Тегерана.

«Мы призываем иранский режим прекратить всякие провокации. Мы будем считать иранский режим ответственным за любое нападение на американские силы или наши интересы», — предупредил Шанахан.

Как сообщил источник Associated Press в Пентагоне, решение Белого дома использовать авианосец и другие военные ресурсы для направления сигнала Ирану обосновано планами иранских сил нанести удар по США. Американская сторона располагает «явными признаками» того, что иранские и близкие к государству силы готовили потенциальную атаку, сказал собеседник агентства. По его словам, развертывание американских сил одобрило оборонное ведомство США

«Заявление Болтона свидетельствует о продолжении жесткого конфронтационного курса США… Ситуация по иранскому вектору остается тревожной. Нельзя бездействовать, необходимо бить в набат, формировать четкую позицию против такого поведения Вашингтона во всех международных организациях, в частности в БРИКС, большинство стран которой не устраивают США в качестве единственного полюса силы на планете», — сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

Он также отметил, что советник президента США Дональда Трампа в очередной раз заявил о наличии угрозы со стороны Тегерана, но при этом не привел в подтверждение этого никакой конкретики.

Он считает, что подобные сигналы, особенно после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, США ведут к дальнейшей дестабилизации и эскалации конфликта.

Российский политик предположил, что Соединенные Штаты готовят обстановку и мировое сообщество к возможной силовой операции в регионе. «Ежедневно идет искажение информационного пространства. С подачи Запада фабрикуются сотни новостей антииранского содержания», — отметил он.

Слуцкий также назвал подобные шаги «грубейшим образом» подрывающими региональную и мировую стабильность.

Американо-иранские отношения действительно в последнее время балансируют на грани краха, особенно после того как Вашингтон объявил КСИР террористической организацией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что это элитное формирование иранской армии активно оказывает финансовую поддержку терроризму, который государство впоследствии использует как инструмент достижения своих интересов. Глава США пообещал продолжать наращивать давление на КСИР и увеличивать для Ирана «цену поддержки террористической деятельности».

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана в ответ внес американскую армию в свой список террористических организаций, указал телеканал Press TV на своей официальной странице в твиттере. Сами Соединенные Штаты в Иране признали «государством-спонсором терроризма».