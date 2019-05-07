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События в Газе: подрыв «сделки века» и ответ на нормализацию отношений (Rai Al-Youm, Великобритания) 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © REUTERS, Mohammed Salem
Многие арабы сейчас не скрывают восторга: наконец-то палестинское сопротивление решилось на атаку «сионистского образования». И колонка Абдель Бари Атвана, главного редактора панарабской Ar Rai Al Youm (Великобритания) не исключение. Благословенные ракеты, которые запускаются из осаждённой Газы, несут двойное послание, пишет он.
Сектор Газа представляет менее 2% территории исторической Палестины, но среди 400 миллионов арабов и 1,5 миллиарда мусульман только его жители со всем мужеством и отвагой борются с израильским и американским высокомерием, защищая себя, свои святыни и землю.
Благословенные ракеты, которые запускаются из осаждённой Газы и уничтожают израильскую бронетехнику и солдат, несут двойное послание. С одной стороны, это реакция на «сделку века», цель которой — создать Великий Израиль от Евфрата до Нила. С другой, ответ арабам, считающим Нетаньяху своим лидером и защитником.
В течение последних двух дней с начала агрессии против Газы мы постоянно поддерживаем связь с нашим народом в секторе, и каждый раз нам отвечают: «Не бойтесь за нас. Бойтесь за себя. Что до нас, то никто не напуган. Мы будем стойко сопротивляться до самого конца. Это не мы хотим прекращения огня, а наш враг. Мы хотим стоять на нашей земле».
«Жизнь в Газе продолжается, и дети на улицах занимаются любимым делом — наблюдают за летящими самолетами, ракетами сопротивления, считают потери израильтян и оценивают ущерб для "Железного купола"», — сообщил Фарид Абу Мадин, бывший министр юстиции Палестины.
Он добавил: «Проблема народа Газы не в Израиле, а во власти в Рамалле, которая просит международной защиты. Она конкурирует с оккупантами, моря голодом Газу, и с арабами, которые выступают посредниками в прекращении боевых действий не в интересах палестинцев, а в интересах израильтян».
Не важно, кто разжег эту войну. По-новому зазвучало заявление сил сопротивления, что они гордятся своими действиями в ответ на провокации Тель-Авива, убийство израильскими снайперами мирных демонстрантов на границе сектора Газа, несоблюдение соглашений о перемирии и ужесточение блокады двух миллионов арабов.
Лидеры сопротивления в секторе Газа, как и подавляющее большинство местных жителей, твердо убеждены в том, что Израиль понимает исключительно язык силы. Они преподают ему этот язык, учат буквам и словам. Первое из таких слов — «джихад», второе — «искупление», третье — «мученичество», четвёртое — «достоинство». Список можно продолжать еще долго.
За последние два дня войны были достигнуты большие успехи, которых, несомненно, станет ещё больше, если борьба продолжится. Можно суммировать их следующим образом.
Во-первых, израильские силы теряют позиции (если еще не потерпели крах), и именно сопротивление определяет их повестку дня и устанавливает правила ведения боевых действий.
Во-вторых, сотни тысяч израильтян покинули своё место жительства на палестинском юге и двинулись на север. Если ракеты достигнут Тель-Авива и более дальних городов, ожидается увеличение этой цифры в два раза.
В-третьих, скоро Израиль должен отметить два события. Первое — это конкурс «Евровидение», который пройдет в Тель-Авиве и за которым следят миллиарды зрителей. Второе — годовщина появления израильского образования. Продление войны на две недели означает отмену этих мероприятий, а также ущерб имиджу государства-оккупанта на международной арене как небезопасной и безжалостной страны, совершающей военные преступления и сеющей нестабильность в регионе и во всем мире.
В-четвертых, страны Персидского залива и другие арабские государства, сотрудничающие с Израилем, окажутся в трудном положении перед лицом своих граждан. Ситуация усугубится, если власти проявят слабость на фоне стойкости сил сопротивления, подобно слабости США по отношению к Ирану при сохраняющемся потоке нефти и провале инициативы «нулевого экспорта» Трампа. Очевидно, ставка правительств этих стран на унижение арабов и упадок влияния сопротивления оказалась несостоятельной, даже наивной, а также политически близорукой.
Мы не знаем, как чувствовал себя генеральный секретарь Всемирной исламской лиги и правительство Саудовской Аравии при виде 600 ракет, запущенных в направлении израильских городов и поселений, а также гибели маленьких детей в ходе воздушных налетов Израиля. Ведь всего два дня назад было объявлено о приглашении израильской делегации на конференцию Лиги.
Конференция должна состояться в начале следующего года в Мекке, хотя генсек Лиги и многие саудовские чиновники всегда подтверждали, что их страна последней пойдёт на нормализацию отношений с Тель-Авивом.
Палестинский народ отвечает кровью, мучениками и ракетами, которые разбивают железные купола и поражают израильские военные объекты. Последним таким инцидентом в непрерывной гибели израильских солдат стало использование ракеты «Корнет». Тем временем израильтяне «цивилизованно» убивают беременных женщин и детей.
Мы благодарим Бога за то, что арабские лидеры, любящие Нетаньяху, не направили ему телеграммы с соболезнованиями в связи с убийством его солдат. Также мы благодарим Бога за то, что президент Палестины Махмуд Аббас не сделал звонок с целью успокоить израильского премьер-министра и поселенцев, как делал множество раз в прошлом.
Нам жаль видеть Египет в качестве посредника в этой войне по двум причинам. Во-первых, он не должен играть эту роль и несёт ответственность за безопасность сектора Газа, который был оккупирован в период нахождения под контролем египтян. Во-вторых, Египет был унижен, когда Израиль не выполнил условия предыдущих мирных соглашений, ужесточил блокаду, задушил Газу экономически сектор и убил десятки демонстрантов в ходе маршей возвращения.
Спасибо людям в секторе Газа, которые вселяют надежду в нашу умму и время от времени проявляют чудеса сопротивления, стойкости, чистоты и твердости. Более того, они отмечают священный месяц Рамадан в соответствии с принципами пророка и его сподвижников — солидарностью и сопротивлению несправедливости.
Разве мы не вправе гордиться ими и высоко поднимать головы, восхищаясь их мужеством?
Да смилостивится Аллах над всеми мучениками, в том числе беременной палестинской женщиной Абу Арар и ее годовалой родственницей, командиром Хамидом аль-Худари и многими другими погибшими. Нам не нужно сочувствие мирового сообщества. Мы либо снова нацелим на Тель-Авив высокоточные ракеты, либо заключим соглашение о прекращении огня на условиях сопротивления. Время покажет.
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Ближний Восток , Конфликты , Статьи , Евровидение , Махмуд Аббас , Газа , Израиль , Палестина , Рамалла , Великобритания
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