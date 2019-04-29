Соседние страны проверяют друг друга на прочность

Ливанское военное командование обещает нанести удар по израильским объектам в том случае, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решится обстрелять территорию сопредельного государства. Несмотря на то, что между двумя соседями постоянно наблюдаются публичные трения, ощущение приближающегося вооружённого конфликта в последние месяцы нарастает.

Министр обороны Ливана Ильяс Бу Сааб, посещая южные районы страны, заявил, что в случае, «если Израиль подвергнет бомбардировке наш аэропорт, мы будем бомбить его аэропорт»

Если он атакует наши нефтяные платформы, мы ответим ударом по его нефтяным платформам, — также пообещал министр.

Глава оборонного ведомства , впрочем, исключил вероятность того, что еврейское государство начнёт войну первым, заявив, что ливанские вооружённые силы обладают достаточными ресурсами для сдерживания противника.

Подобного мнения придерживается также лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, который в начале этой недели публично заявил: если Израиль хочет вести войну против военно-политической организации, необходимо провести наземное вторжение, к которому ЦАХАЛ в настоящее время не готов.

Я склоняюсь к выводу, что Израиль вряд ли будет вести войну с Ливаном, — сказал генсек шиитской религиозной группировки.

Впрочем, в непубличных разговорах Насралла, как говорят, менее оптимистичен. В разговорах с командирами «Хезболлы», которые стали известны прессе, он предсказал войну с Израилем уже этим летом. Причем, по словам генсека организации, ему и высшему руководству группировки угрожает опасность.

Накануне ливанская сторона заявила о планах израильских силовых структур засылать в Ливан шпионов под видом обычных туристов. Ливанское агентство общественной безопасности призвало туроператоров с осторожностью относиться к циркулирующим в Интернете предложениям о поездках, утверждая, что они используются еврейским государством для вербовки агентов. Время от времени власти Ливана заявляют об аресте израильских шпионов, хотя сами израильтяне не комментируют подобные обвинения. В период с 2009 по 2014 год Бейрут задержал свыше 100 человек, которых подозревают в шпионаже. Большинство из них были военными или сотрудниками телекоммуникационных компаний. В прошлом месяце ливанская разведка заявила, что арестовала гражданина с гражданством Ливана и Канады по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.

Упоминание ливанским министром обороны аэропорта как объекта для возможных ударов со стороны Израиля не кажется случайным. Источники в западной разведке полагают, что Иран использует гражданские авиакомпании для транспортировки военных комплектующих ливанской «Хезболле». Так, самолёты иранской Fars Air Qeshm, которые работают на рейсе Тегеран-Дамаск, не раз подозревали в отклонении от привычного маршрута. Специальные службы западных государств в ноябре 2018 года уличили авиакомпанию в перелёте в Бейрут, куда она, как считается, могла перевозить современные системы вооружения, включая датчики GPS, которые, как опасаются израильтяне, могут увеличить точность ракет «Хезболлы». Впрочем, ливанская сторона отрицала данную информацию. Управление гражданской авиации Ливана (DGCA) тогда сделало заявление, согласно которому, полёты в Бейрут были вынужденными и в самолётах оружия не было.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук утверждал, что у Вашингтона есть «доказательства того, что Иран помогает „Хезболле“ строить ракетные объекты в Ливане». таким образом, ливанское правительство так и не достигло успеха в том, чтобы убедить шиитскую военно-политическую организацию ликвидировать производство вооружения.

Ситуация с угрозами бомбить израильский аэропорт уже была — в январе 2019 года. Тогда постоянный представитель Сирийской Арабской Республики в ООН Башар аль-Джафари пригрозил еврейскому государству применением силы в том случае, если авиаудары по сирийской территории будут повторяться. Это законное право Арабской Республики защищаться и отвечать на атаки симметрично, аргументировал сирийский дипломат на заседании Совбеза ООН

Свои нападения на объекты в Сирии в Израиле всегда объясняли принципиальной и неизменной позицией по поводу присутствия в Сирии Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и подконтрольных Тегерану иррегулярных групп. При этом сам Корпус, по-видимому, рассматривает аэропорт Дамаска как «ворота в Ливан» и использует его не только для снабжения ливанской «Хезболлы», но и для переброски туда отрядов.