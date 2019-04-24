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Эрдоган ответил на обвинения в геноциде армян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Getty Images
Страны, обвиняющие Турцию в геноциде и игнорировании демократии, сами стоят за всеми известными фактами массовых убийств и пыток, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит в Twitter агентство Anadolu.
«Ни одна страна, выступающая с провокационными заявлениями о так называемом "геноциде армян" не стремится отстоять истину», — заявил глава государства.
Он затронул тему геноцида в Руанде в 1994 году, жертвами которого, по разным подсчетам, стали от 500 тысяч до миллиона человек. «Мировое сообщество прекрасно знает о том, что за геноцидом в Руанде стоят французы (…). И сегодня тот же Париж пытается учить Турцию истории», — заметил Эрдоган.
Франция официально признала геноцид армян в 2001-м. До этого, в 1915 году, она вместе с Великобританией и Россией первой осудила действия Османской империи на мировом уровне. Во Франции, по данным Википедии, проживают 600 тысяч армян.
Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате действий турецких властей в те годы погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке. О
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Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Руанда , Турция
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