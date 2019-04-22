Число погибших в ходе боев в Ливии выросло до 254 человек

Число погибших в Ливии, где в настоящее время проходят боевые действия, возросло до 254 человек, еще 1228 получили ранения, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.

Ранее сообщалось о 227 погибших и 1066 раненных.

"Число погибших в результате столкновений в Триполи достигло 254, и 1228 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.