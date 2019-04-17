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Арабы приняли грифа за вражеского шпиона и арестовали его 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Fund for Wild Flora and Fauna
Вооруженные формирования, контролирующие йеменский город Таиз, заподозрили в шпионаже грифа, который прилетел из Болгарии. Об этом сообщает издание The Times.
Белоголовый сип по кличке Нельсон попал в Болгарию благодаря местному Фонду дикой флоры и фауны. В этой стране почти не осталось грифов, поэтому защитники животных привозят их из Испании, кольцуют, снабжают GPS-метками, а затем выпускают на волю. Во время ежегодной миграции Нельсон отбился от стаи. Он пересек Турцию, преодолел большую часть Аравийского полуострова и приземлился на юге Йемена.
В Таизе уставшего грифа заметили бойцы из проправительственных сил, которые контролируют город. Они приняли GPS-метку за шпионское устройство, а кольцо — за миниатюрную камеру и решили, что Нельсон работает на хуситов — враждебную шиитскую группировку, которую, предположительно, поддерживает Иран.
Хотя GPS-метка уже снята, птица остается в неволе. «Они явно считают, что сам агент важнее, чем его оборудование», — говорит глава Фонда дикой природы и фауны Эмилиан Стойнов (Emilian Stoynov), лично кольцевавший Нельсона. Он узнал о поимке птицы от йеменцев, которые позвонили ему по указанному на кольце телефону. Теперь защитники животных добиваются освобождения грифа.
Белоголовые сипы — крупные хищные птицы, которые встречаются на юге Европы, в Азии и в Северной Африке. Длина тела составляет до 110 сантиметров, а размах крыльев — от 234 до 269 сантиметров.
В 2013 году сообщалось, что в Египте поймали окольцованного аиста. Из-за GPS-метки для отслеживания миграции его также приняли за шпиона. Птицу оправдали, однако позднее аист был найден мертвым на одном из островов Нила.
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Ближний Восток , В мире , Болгария , Испания , Йемен , Таиз , Турция
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