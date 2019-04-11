Россия покидает Алеппо

Сообщение об уходе российских военных из северных районов провинции Алеппо аналитики трактуют как возможный результат новых договорённостей президентов России и Турции . Если это так, то Москва может потребовать от Анкары что-то взамен.

Отряды правительственных войск отказались покинуть Тель-Рифаат и усилили оборону вокруг населённого пункта и соседних с ним деревень. В свою очередь, проиранские силы также отказались выходить из шиитских анклавов Аль-Захра и Нубель, расположенных к юго-западу от Тель-Рифаата. После того, как в 2018 году Анкара провела операцию по захвату Африна, турецкие политики не раз заявляли, что следующими целями по очистке населённых пунктов от курдских отрядов самообороны (YPG) будут Тель-Рифаат и Манбидж.

В сентябре 2017-го Россия создала в Тель-Рифаате зону деконфликтации — для предотвращения столкновений с протурецкими формированиями из района были выведены курдские отряды, которые заменили сирийские «пограничники» и российская военная полиция. Тогда аналитики отмечали, что формирование буфера в районе Тель-Рифаат может быть попыткой выстроить чёткую последовательность действий, а не исключить полностью сценарий турецкой операции по ослаблению курдских отрядов. При этом вывод отрядов из зоны деконфликтации в Тель-Рифаате для курдов был ожидаемой территориальной потерей, потому что это — арабские поселения, и ещё в мае 2017-го «Демократические силы Сирии» вели переговоры о передаче этих населённых пунктов «Бригаде аль-Мутасим» Сирийской свободной армии

В конце марта 2018 года в ходе операции «Оливковая ветвь» по зачистке от курдских вооружённых отрядов кантона Африн к городу вплотную подошли вооружённые силы Турции и протурецкие формирования, входящие в «Сирийскую национальную армию». Тогда аналитики предполагали возможное занятие Тель-Рифаата и прилегающих к нему населённых пунктов Турцией и союзными ей отрядами в результате негласной договорённости между Анкарой, Москвой и Тегераном, однако в итоге город остался под контролем лояльных Дамаску сил.

Константин Мачульский/ТАСС

Возможно сейчас, покидая Тель-Рифаат, Россия действительно реализует негласные договорённости, достигнутые между Путины и Эрдоганом накануне в Москве и передаёт населённые пункт протурецким силам, полагает руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов

В регионе сохраняется присутствие подразделений входящих в «Демократические силы Сирии»​ YPG, и российские наблюдатели до недавнего времени препятствовали столкновениям протурецких сил, курдов и отрядов режима Асада. Сейчас из Тель-Рифаата в подконтрольный туркам район Африна проникают курдские отряды и ведут там подрывную деятельность. Если территория перейдёт под полный контроль сил Асада, и оттуда уйдут российские наблюдатели, есть опасность, что Турция будет наносить по этому району удары, — объясняет эксперт в комментарии News.ru.

Оставлять район под полным контролем сирийских военных означает возможность нежелательных для Москвы столкновений между Анкарой и Дамаском, хотя в провинции Алеппо есть районы, где они соседствуют. По мнению аналитика, Москва могла потребовать от Эрдогана что-либо взамен за Тель-Рифаат: возможно, турки в качестве ответного жеста могут отказаться от претензий на Манбидж или перезаключить договорённости по Идлибу.