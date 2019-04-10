Эксперт предсказал крах Нетаньяху после победы на выборах

«Невероятно. Такого не было за последние полвека, чтобы партия, образовавшаяся за два месяца до выборов, получила столько же мандатов, что и партия с многолетней историей», — сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Алекс Векслер. Он прокомментировал итоги парламентских выборов в Израиле и дал прогноз по поводу перспектив пятого срока Биньямина Нетаньяху

Политолог, экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер назвал результат оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» во главе с отставным генералом Бени Ганцем «невероятным успехом». Эксперт подчеркивает — блок Ганца был образован за две недели до выборов, а партия «Ликуд» Нетаньяху существует много десятилетий (официально — с 1973 года, но если считать вместе с движениями-предшественниками, то с момента создания государства Израиль).

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху одержал победу на израильских национальных выборах, и обеспечил себе рекордный пятый срок полномочий, сообщило в среду агентство Reuters, со ссылкой на данные подсчета 97% протоколов. Партия Нетаньяху «Ликуд» победила в серьезной конкурентной борьбе с блоком «Кахоль-Лаван» Бенни Ганца, с которым партия Нетаньяху шла «ноздря в ноздрю», отмечает Reuters.

Напомним, что и Нетаньяху, и Ганц, не дожидаясь объявления итогов выборов, заявили о своей победе. Как отмечает израильский портал MIGNews, «Ликуд» победил с отрывом всего в 12 тысяч голосов.

По мнению Алекса Векслера, идеологически Израиль разделился на два лагеря — «и, как отмечают газеты, „левантизм победил элиты“. Поясним — под левантизмом (от „Левант“ — Восточное Средиземноморье) как правило подразумевают мировоззрение, связанное с представлением об Израиле как об одном из региональных государств — в противовес сионистской идее или ортодоксально-религиозной идентичности.

»Юг, несомненно, за Биби (прозвище Нетаньяху — прим. ВЗГЛЯД). Иерусалим, где огромное количество восточного и религиозного населения, тоже за Нетаньяху, но тем не менее Тель-Авив на 45% за Ганца, как и Хайфа. Во всех городах центрального округа Ганц получил большинство», — отмечает Векслер.

Собеседник подчеркнул: налицо — разделение страны, хотя Ганц обещал вести Израиль к единению. По его словам, для многих сегодня праздник, а для многих — чуть ли не траур, потому что «не может быть вечной власти, власть должна сменяться, как в США». «Несмотря на то, что Нетаньяху добился колоссальных успехов в политике, в экономике, тем не менее были промахи в здравоохранении, транспорте и т.д.», — перечислил политолог.

Что касается формирования нового правительства, то у Нетаньяху возникнут некоторые трудности, полагает Векслер.

Эксперт прогнозирует:

«Новое правительство может быть образовано довольно быстро, потому что это будет происходить на базе уже существующего кабинета министров. Но вряд ли оно протянет много времени.

Уже с сегодняшнего дня начинают публиковаться и сливаться документы по поводу обвинений Нетаньяху в коррупции».

Векслер напоминает, что адвокаты Нетаньяху просили прокуратуру не публиковать эти документы до выборов.