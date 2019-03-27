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Раскрыты подробности гибели российских офицеров в Сирии 

Lenta.ru + ещё 36 1 час назад
Раскрыты подробности гибели трех российских офицеров в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом пишет «Новая газета».
Выяснилось, что внедорожник УАЗ, на котором ехали военные, двигался через пустыню по трассе Пальмира — Аль-Маядин, отстал от колонны и попал в засаду боевиков. По информации издания, офицеры оказались застигнуты врасплох, автомобиль «был просто смят шквальным огнем».
Газета также опубликовала фотографию с места засады. На снимке изображен автомобиль с многочисленными пулевыми отверстиями.
Источники «Новой» высказали две версии того, как террористы узнали о передвижении российских военных. По одной из них, информаторами могли быть боевики, прежде поддерживавшие «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России организация), а ныне сотрудничающие с правительственными силами. Вторая версия указывает на дислоцированные в Аль-Маядине проиранские подразделения — в последнее время отношения между официальным Дамаском и «Хезболлой» значительно испортились.
О гибели майора и двух полковников Вооруженных сил России стало доподлинно известно 25 марта. В Минобороны заявили, что более 30 боевиков, причастных к гибели российских военных, ликвидированы ВКС России и спецназом
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Ближний Восток , Армия , Видео , Войска , Сирия
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