Разворот в воздухе: почему США вновь грозят Турции приостановить контракт по F-35 из-за закупки С-400

Турция может столкнуться с проблемами в поставках самолётов пятого поколения F-35 из-за контракта с Россией по С-400. Об этом заявили в Пентагоне . Это не первое предупреждение такого рода со стороны американских чиновников. Действующее законодательство США предусматривает заморозку поставок истребителей как минимум до ноября 2019 года. При этом турецкие пилоты уже проходят тренировку на F-35 в США. Эксперты отмечают, что Вашингтону будет сложно выйти из ситуации без репутационных потерь.

Соединённые Штаты готовы приостановить поставки самолётов пятого поколения F-35 в Турцию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэтрин Уилбаргер. Как утверждает американская чиновница, главной причиной такого решения может стать приобретение Анкарой российских ЗРК С-400 «Триумф». По её словам, использование российской оборонной системы угрожает безопасности электронной прошивки F-35.

«С-400 — это компьютер. F-35 — тоже компьютер. Недопустимо подключать свой компьютер к компьютеру противника, а мы, по сути, поступаем именно так», — пояснила Уилбаргер.

Она подчеркнула, что окончательного решения по приостановке сотрудничества с Турцией в рамках программы F-35 в Пентагоне ещё не приняли.

«Постоянно приходится пристально изучать различные вопросы поставок перед тем, как передать самолёты в её распоряжение (Турции. — RT)», — заявила Уилбаргер.

По её словам, у Вашингтона есть и другие инструменты для того, чтобы донести до Анкары своё мнение о нежелательности покупки C-400 у России.

«Осуществляется множество различных процессов, которые можно приостановить и тем самым подать им чёткие сигналы (о серьёзности наших намерений)», — подчеркнула представитель Пентагона.

Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию ожидают в июле текущего года. В то же время в Анкаре ранее не раз говорили, что готовы в дополнение к российским комплексам ПВО купить и американскую систему ПВО и ПРО Patriot.

«Жизненно важно для армии»

Заявление Кэтрин Уилбаргер прозвучало всего через два дня после того, как пресс-секретарь программы строительства самолётов F-35 Джо Делла Ведова подтвердил агентству Anadolu, что сотрудничество с Анкарой по этому направлению развивается успешно. По словам Дела Ведовы, в ноябре 2019 года ожидается поставка первых двух самолётов этого типа в Турцию.

С июня прошлого года на базе ВВС США Люк в штате Аризона турецкие лётчики «обкатывают» два F-35, которые в том же месяце формально передали Анкаре. Однако по факту машины пока остаются в Соединённых Штатах. В скором времени к тренировкам на американской авиабазе могут присоединиться ещё два самолёта, предназначенные для передачи турецкой стороне, сообщает турецкое информагентство со ссылкой на производителя F-35.

14 марта министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что Анкара ожидает первых поставок F-35 через океан в ноябре 2019-го. Всего, по информации производителя, Турция, участвующая c 1999 года в совместной программе США и ряда стран по строительству самолётов F-35, намерена закупить 100 таких боевых машин.

Однако днём ранее, 13 марта, на слушаниях в конгрессе глава Европейского командования Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти поставил под сомнение целесообразность поставок Турции истребителей F-35.

«Я полагаю, что мы не должны поставлять F-35, если в Турции будут C-400», — подчеркнул американский военачальник.

О «серьёзных последствиях» для Анкары в случае поставок C-400 в начале марта заявлял исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс. В свою очередь, 9 марта турецкий президент Реджеп Эрдоган отметил, что покупка российских систем ПВО «никак не связана ни с НАТО, ни с F-35, ни с безопасностью США».

«Вопрос о поставках Турции боевых самолётов F-35 достаточно серьёзный, потому что вооружённые силы этой страны обеспечены прежде всего самолётами американского производства, — рассказал в беседе с RT заместитель директора Центра изучения современной Турции Фаридун Усмонов. — И пополнение новыми самолётами жизненно важно для турецкой армии. Таким образом, действия США могут повлиять на боеспособность вооружённых сил Турции в долгосрочной перспективе».

Попытка сорвать сделку

Закон об оборонном бюджете США на 2019 финансовый год, подписанный президентом США Дональдом Трампом в прошлом августе, предусматривает особый контроль над военно-политическим сотрудничеством Вашингтона и Анкары. В частности, в нём закрепляется возможность введения санкций против Турции из-за закупок ЗРК С-400. Также этот документ предусматривает вероятность вывода Анкары из программы производства самолётов F-35 и заморозку поставок этих боевых машин в Турцию.

26 ноября 2018 года Пентагон предоставил в конгресс США справку о состоянии отношений с Турцией. В ней утверждалось, что покупка С-400 может привести не только к отказу от поставок Анкаре F-35, но и к срыву сотрудничества с этой страной по другим направлениям. Например, контрактов по истребителям F-16 и вертолётам CH-47F Chinook и UH-60 Black Hawk.

15 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон о частичном финансировании федерального бюджета. В нём помимо прочего содержится требование к министру обороны и госсекретарю не позднее 1 ноября 2019 года представить конгрессу доклад о возможности введения санкций против Турции. До этой даты документ запрещает выделять какие-либо средства на поставку в Турцию самолётов F-35.

После того как сделка по покупке С-400 Турцией фактически заключена, нежелание США допустить начало поставок российских систем Анкаре обосновано скорее политическими, чем экономическими или военно-техническими причинами, отметил в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов

По его словам, американцы «лукавят», когда утверждают, что С-400 якобы сможет «шпионить» за F-35 или что российский комплекс нельзя будет интегрировать с оружием производства стран НАТО.

«Россия, передав Турции системы С-400, поставит американцев на место, — отметил в беседе с RT Коновалов. — США должны будут признать своё поражение в попытке сорвать одну из самых знаковых сделок последнего десятилетия на мировом рынке вооружений».

Без вариантов

Как подчёркивает Иван Коновалов, США не могут смириться с тем, что одна из стран НАТО ведёт себя настолько независимо, что не страшится угроз из Вашингтона и предпочитает российскую технику американским аналогам.

С другой стороны, ухудшение отношений с ключевым союзником по НАТО Вашингтону также нежелательно, отметил он.

При этом американцы уже приступили к обучению турецких лётчиков и пообещали поставить F-35. Если они сейчас приостановят участие Анкары в программе, то подорвут доверие к себе со стороны других партнёров, считает эксперт.

«Даже если американцы не дадут туркам F-35, Анкара будет использовать имеющийся у неё авиапарк, — утверждает Коновалов. — Но если США действительно так поступят, это будет лишнее доказательство тому, что они не умеют держать слово. Россия пообещала поставить С-400 и своих гарантий не нарушает».

В итоге, как отмечают эксперты, Вашингтон оказался в крайне затруднительной ситуации, и любой шаг в отношении российско-турецкой сделки будет заведомо проигрышным. В то же время Реджепу Тайипу Эрдогану принципиально важно демонстрировать независимость политики Анкары, уверены аналитики.

«Турция не откажется от С-400, так как контракт уже подписан и оплата частично произведена. Турецкая сторона серьёзно настроена на закупку», — отмечает Фаридон Усмонов.

Эксперт подчёркивает, что Анкара склонна рассматривать взаимодействие с Россией по C-400 и с США по F-35 по отдельности.

Ранее турецкие СМИ уже сообщали, что Анкара может рассмотреть возможность покупки российских самолётов пятого поколения Су-57, получивших опыт применения в Сирии.