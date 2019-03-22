Боевики обстреляли населенные пункты в Сирии

Российский Центр по примирению призывал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций.

Сирийской Арабской Республике продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Фхайль, Джебель-Мантар, северо-западнее Обу-Омар провинции Хама, Тузбара, Руайсет-Искандер, Нахшеба, Сафсафа, северо-западнее Калъат-Мараза, северо-восточнее Руайсет-Искандер провинции Латакия, Алеппо, западнее Хандрат провинции Алеппо», — сказал он.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводилось», — отметил генерал-майор.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2085 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3309,96 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 18 марта 2019 года амнистировано 57044 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры. Всего восстановлено 31430 жилых домов, 148 медицинских и 835 образовательных учреждений. Отремонтировано 1022,7 км автомобильных дорог.

«В целях предотвращения гуманитарной катастрофы для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда также направлены специально сформированные колонны автобусов», — подчеркнул Купчишин.

Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев.

На 26 марта 2019 г. межведомственными координационными штабами по возвращению беженцев Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики спланировано проведение на пункте пропуска «Джлеб» координационного совещания по поэтапному расформированию лагеря «Эр-Рукбан». Приглашения к участию направлены представителям США, Иордании и международных гуманитарных организаций.