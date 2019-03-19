Катар может вложить в экономику России более $9 миллиардов, заявил посол

ДОХА , 19 мар — РИА Новости , Юлия Троицкая. Катар может вложить в российскую экономику более 9 миллиардов долларов, рассматриваются проекты в сельском хозяйстве, медицине, нефтегазовой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Дохе Нурмахмад Холов.

"Развивается сотрудничество по линии Российского фонда прямых инвестиций и Катарского инвестиционного агентства (QIA) в рамках совместной финансово-экономической платформы. В российскую экономику уже привлечены инвестиции на сумму 2,5 миллиарда долларов. На стадии рассмотрения находятся проекты на сумму свыше 9 миллиардов долларов в таких отраслях, как строительство инфраструктуры, сельское хозяйство, медицина, недвижимость, нефть и газ", — сказал Холов.

По его словам, интерес катарских инвесторов к взаимодействию в различных областях может положительно отразиться на товарообороте между двумя странами. Ожидается, что объем взаимной торговли к 2020 году вырастет до 500 миллионов долларов США.

"В 2017 году объем российско-катарского товарооборота составил 73,3 миллиона долларов, в 2018 году он увеличился на 7,4% — до 78,7 миллиона долларов. Значительно увеличился за два последних года импорт из Катара в Россию, с 7,1 миллиона долларов до 36,4 миллиона долларов, в основном за счет закупок нефтепродуктов и продукции химической промышленности", — отметил Холов.