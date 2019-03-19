Имитация внешнеполитической деятельности рождает политические слухи

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), намеченный на середину апреля, пройдёт без участия высоких гостей, которых ждали, — главы французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и сирийского президента Башара Асада . Оба политика вроде как выражали желание приехать на масштабное мероприятие, однако последний всё-таки отказался от этой затеи. У наблюдателей нет единого мнения, почему глава сирийского государства дал задний ход, однако есть все основания видеть в колебаниях Асада признак его сближения с Ираном и свидетельство увеличивающейся дистанции с российским руководством.

Информация о визите президента САР Башара Асада на ЯМЭФ-2019 циркулировало с осени 2018 года. В середине января на встрече с делегацией РФ Асад все-таки выражал намерение посетить Крым Севастополь . Правда, известно об этом было со слов депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика , который был в делегации от РФ.

«Во время обсуждения подписанного соглашения о сотрудничестве между Севастополем и провинцией Тартус президент Сирии Башар Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым», — сообщил Белик и процитировал слова Асада о том, что его дети в 2017 году отдыхали в международном детском лагере на полустрове.

Позиция официального Дамаска в отношении ситуации с полуостровом, как любят обращать внимание российские СМИ, однозначна: в 2016 году председатель парламента Арабской Республики Хадия Аббас заявила, что Крым является неотъемлемой частью России. Поэтому проблем с визитом Асада никто не предвидел. Однако они возникли сами собой — если, конечно, не брать в расчёт то, что Асад всего лишь дипломатично поддерживал публичную инициативу крымских властей, которые в условиях изоляции вынуждены имитировать бурную внешнеполитическую деятельность и в основном общаться с политиками-популистами и общественниками из-за рубежа.

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад 19 февраля в разговоре с журналистами выразил сомнение, что глава сирийского государства примет участие в организованном Россией форуме, хотя глава Крыма Сергей Аксёнов направил Асаду соответствующее приглашение. Неделю спустя заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин , отвечая на вопрос ТАСС , заявил, что решение о присутствии на ЯМЭФ остается за сирийским правительством.

«Я могу только одно сказать: на этом форуме в Ялте в прошлом уже было серьёзное, весомое присутствие сирийских партнёров. Я думаю, что это надо продолжать», — отметил дипломат.

Прошлый форум действительно прошёл в достаточно хорошем темпе: был подписан целый ряд документов. Правда, которые при внимательном рассмотрении несут в себе мало практического смысла. Например, власти подписали соглашение об установлении побратимских отношений Ялты и сирийского города Тартус — основного порта страны на Средиземном море, вблизи которого находится российская военная база (ПМТО). Отдельная секция на ЯМЭФ-2018 была посвящена послеконфликтному возрождению экономики Арабской Республики и развитию двусторонних российско-сирийских отношений.

Полуостров представляет собой важный пункт с точки зрения развития торговых связей Сирии и России. В Дамаске это прекрасно осознают. Так, министр экономики Сирии Самер Халил обращал внимание на то, что Крым является ближайшим для ближневосточной страны черноморским портом и поэтому может играть важную роль в двусторонней торговле. Как ранее сообщал Аксёнов, уже завершена регистрация крымско-сирийского торгового дома, сейчас формируется уставной фонд предприятия. Известно, что валютой расчётов между двумя странами по контрактам торгового дома стал российский рубль. Крым в настоящее время продолжает поставки в Сирию пшеницы и муки, правда — полуостров не основной поставщик, а другие не афишируются из-за опасения западных санкций. Известно о том, что в 2017 году первый контракт Дамаска и Москвы на закупке пшеницы был расторгнут, через несколько месяцев был заключён другой, но его условия не разглашаются. Также неясны перспективы создания анонсированного совместного судоходного оператора, в частности эксперты сомневаются в экономическом обосновании отдельной компании под сирийский маршрут.

Безусловно, отказ сирийского лидера от участия можно было бы объяснить опасениями за безопасность: гражданская война приближается к концу, и победившая сторона в ней очевидна, в связи с чем стоит ожидать провокаций со стороны противников. Однако этот аргумент кажется несостоятельным: не помешал же Асаду страх за собственную жизнь посещать Сочи и недавно Иран, где он встретился с президентом, духовным лидером, а также руководством Корпуса стражей Исламской революции.

Безусловно, участие в Ялтинском форуме носит исключительно символический характер: его коэффициент полезности крайне мал. Однако самый высокий уровень участия помог бы сирийскому руководству осадить критиков, делающих акцент на том, что Асад посещает своих спонсоров исключительно из корыстных побуждений. Не исключено, что решение главы сирийского государства мотивировано главным образом пониманием того, что пришлось бы подписывать новые соглашения при нереализованных старых, а также — растущий потенциал конфликта между Москвой и Тегераном, при том, что сирийцы так и не предоставляют обещанных налоговых преференций российскому бизнесу в отличие от иранских представителей. К слову, активность Ирана вряд ли имеет чисто экономическое обоснование: Тегеран в основном занят скупкой недвижимости для формирования пояса безопасности вокруг политической столицы Сирии. По мере завершения хаоса в Сирии Москву все больше тяготят необузданные амбиции Исламской Республики, которым необходимо что-то противопоставить. Визит Асада в Тегеран был лишним свидетельством того, что между Москвой и Тегераном сирийское руководство выбирает своих единоверцев. И отказ президента Сирии приезжать в Крым только добавляет аргумент к правдивости этого тезиса.