Эрдоган обвинил Нетаньяху в убийстве палестинских детей

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал израильского премьер— министра Биньямина Нетаньяху деспотом и обвинил его в убийстве палестинских детей.

Ранее сообщалось, что израильские военные закрыли вход в мечеть аль-Акса в Иерусалиме и арестовали пятерых палестинцев, среди которых три женщины.

"Нетаньяху, деспот, виновный в смерти палестинских детей, приди в себя. Никто нас не заставит забыть дело Иерусалима. Они будут иметь дело с нами при каждом нападении на нашу мечеть. Даже если все замолчат, мы молчать не будем и до последнего вздоха продолжим борьбу за справедливое управление Иерусалимом, в соответствии с его важностью для исламского мира", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.