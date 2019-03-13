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Эрдоган обвинил Нетаньяху в убийстве палестинских детей 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал израильского премьер— министра Биньямина Нетаньяху деспотом и обвинил его в убийстве палестинских детей.
Ранее сообщалось, что израильские военные закрыли вход в мечеть аль-Акса в Иерусалиме и арестовали пятерых палестинцев, среди которых три женщины.
"Нетаньяху, деспот, виновный в смерти палестинских детей, приди в себя. Никто нас не заставит забыть дело Иерусалима. Они будут иметь дело с нами при каждом нападении на нашу мечеть. Даже если все замолчат, мы молчать не будем и до последнего вздоха продолжим борьбу за справедливое управление Иерусалимом, в соответствии с его важностью для исламского мира", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.
Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Иерусалим , Турция
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