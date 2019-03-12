В ООН надеются на больший прогресс в сфере политики и безопасности в Сирии со стороны международных игроков, что позволило бы улучшить ситуацию в гуманитарной сфере в этой стране, заявил РИА Новости региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис.
Мумцис прибыл в Брюссель для участия в третьей международной донорской конференции по оказанию помощи Сирии и региону, которая пройдет с 12 по 14 марта.
"Чем больше политические субъекты будут способствовать миру и стабилизации, тем больше будет улучшаться гуманитарная ситуация", — сказал Мумцис, указав на "очевидную связь между политикой безопасности и влиянием на гуманитарную ситуацию".
"Мы надеемся на больший прогресс в политическом плане, в вопросах безопасности", — отметил он.
Представители 85 стран и международных и региональных организаций, включая РФ, США и Саудовскую Аравию, а также ООН ожидаются на третьей донорской конференции по Сирии, которая пройдет с 12 по 14 марта в Брюсселе, основными ее темами станут политическое урегулирование, экономическое восстановление региона и гуманитарная помощь.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.