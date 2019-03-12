ООН надеется на больший политический прогресс по Сирии

ООН надеются на больший прогресс в сфере политики и безопасности в Сирии со стороны международных игроков, что позволило бы улучшить ситуацию в гуманитарной сфере в этой стране, заявил РИА Новости региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис.

Мумцис прибыл в Брюссель для участия в третьей международной донорской конференции по оказанию помощи Сирии и региону, которая пройдет с 12 по 14 марта.

"Чем больше политические субъекты будут способствовать миру и стабилизации, тем больше будет улучшаться гуманитарная ситуация", — сказал Мумцис, указав на "очевидную связь между политикой безопасности и влиянием на гуманитарную ситуацию".

"Мы надеемся на больший прогресс в политическом плане, в вопросах безопасности", — отметил он.

Представители 85 стран и международных и региональных организаций, включая РФ, США и Саудовскую Аравию, а также ООН ожидаются на третьей донорской конференции по Сирии, которая пройдет с 12 по 14 марта в Брюсселе, основными ее темами станут политическое урегулирование, экономическое восстановление региона и гуманитарная помощь.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" * в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.