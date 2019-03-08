Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция и РФ начнут совместное патрулирование в Сирии 

News.ru + ещё 3 36 минут назад
Войска России и Турции будут вместе патрулировать территорию сирийского района Идлиб.
По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, вооружённые силы обеих стран приступят к выполнению задач уже в пятницу. Об этом он заявил на встрече с редакторами Анатолийского агентства. Как отметил министр, сотрудничество двух стран в этой области обеспечит сохранение режима прекращения огня на северо-западе Сирии.
«Россия будет осуществлять его вдоль границ Идлиба, а вооруженные силы Турции — в регионах, в которых у террористов было изъято вооружение», — сообщил он.
Ранее News.ru писал о том, что расположенный неподалёку от американской военной базы Эт-Танф сирийский лагерь беженцев «Рукбан» должен быть ликвидирован. Такое совместное заявление сделали координационные штабы России и Сирии по возвращению беженцев.
News.ru: последние новости
Россия и Сирия призвали США ликвидировать лагерь «Рукбан» Болтон пригрозил санкциями банкам за помощь Мадуро Сын бен Ладена может объединить всех террористов Ирака
Ближний Восток , Армия , Видео , В мире , ИА Anadolu , Турция
Читайте также
Видео
Петро остается? Шахназаров вступился за Порошенко
Украина В мире
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Всё готово: Россия и Турция озвучали решение по Сирии
Ближний Восток Армия
Лазарев сделал заявление о песне на «Евровидение»
Шоу-бизнес
«Неуместная провокация» Меркель оттолкнула США
В мире Европа
Бузова взорвала Сеть снимком с «возлюбленным»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео крушения Boeing 767 в США
Катастрофы Происшествия
Лукашенко больше не сможет «шантажировать» Россию
Оружие В мире
«Скучно борцухе»: охранник ТЦ жестко избил посетителя
Происшествия
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение