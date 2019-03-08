Всё готово: Россия и Турция озвучали решение по Сирии

Турция и РФ начнут совместное патрулирование в Сирии

Войска России Турции будут вместе патрулировать территорию сирийского района Идлиб.

По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, вооружённые силы обеих стран приступят к выполнению задач уже в пятницу. Об этом он заявил на встрече с редакторами Анатолийского агентства . Как отметил министр, сотрудничество двух стран в этой области обеспечит сохранение режима прекращения огня на северо-западе Сирии.

«Россия будет осуществлять его вдоль границ Идлиба, а вооруженные силы Турции — в регионах, в которых у террористов было изъято вооружение», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что расположенный неподалёку от американской военной базы Эт-Танф сирийский лагерь беженцев «Рукбан» должен быть ликвидирован. Такое совместное заявление сделали координационные штабы России и Сирии по возвращению беженцев.