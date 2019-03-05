Rozana (Сирия): достиг ли Израиль российских целей в Сирии?

По итогам последней встречи Путина и Нетаньяху Москва и Тель-Авив сформируют рабочую группу для изучения вопроса о выводе иностранных войск из Сирии . Но интересы России не ограничиваются поддержанием своего присутствия в теплых водах. В Сирии Министерство обороны получило платформу для испытания оружия: от проверенных временем разработок до экспериментальных образцов.

Хотя Россия последовательно призывает к выводу американских войск с сирийской территории, свое военное вмешательство в эту страну в сентябре 2015 года она считает «законным», поскольку оно было инициировано по просьбе сирийского режима.

На требование Москвы о выводе американских сил влияет расширение иранского присутствия в регионе через Сирию. Израиль в партнерстве с Соединенными Штатами выступает против этой экспансии, что побуждает Тель-Авив атаковать военные базы Ирана на сирийской территории и требовать вывода его сил.

Необходимо принимать во внимание российские усилия по обеспечению своих стратегических интересов посредством прямого военного вмешательства в Сирию. Как предполагается, на следующем этапе в соответствии со своим видением Россия будет дальше работать по сирийскому направлению. Об этом свидетельствуют итоги встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве в минувшую среду.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Израиля, Москва и Тель-Авив сформируют рабочую группу для изучения вопроса о выводе иностранных войск из Сирии.

Данное решение было принято после переговоров Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху. Премьер-министр Израиля совершил свой первый визит в Москву после крушения российского самолета у побережья Сирии в сентябре прошлого года.

Как говорится в заявлении Кремля, Путин обсудил с Нетаньяху вопросы двустороннего сотрудничества и международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию на территории Сирии и урегулирование на Ближнем Востоке.

Какие цели Россия планирует достичь?

Профессор политологии Наср Фирван в интервью «Рузана радио» (Rozana Radio) отметил:

«Интересы Москвы в регионе не ограничиваются поддержанием своего присутствия в теплых водах и испытанием российского оружия в Сирии. В настоящее время Россия находится в оборонительной позиции после того, как Америка предложила стратегию изменения Ближнего Востока. Она предполагает возвращение к Багдадскому пакту 1955 года, который заключили Афганистан, Ирак, Иран, Турция и Пакистан. Согласно логике Соединенных Штатов, в международных отношениях кто контролирует эти страны, управляет всем миром».

Целью договора было установление барьера для советской экспансии, и новое издание Багдадского пакта, инициированное в 2001 году, также преследует несколько задач. Они включают создание препятствия перед расширением зоны влияния Москвы и максимальное сужение ее жизненного пространства. Во-вторых, Соединенные Штаты осознали, что эти пять стран начали работать над проектами с целью возрождения, и поэтому их нужно остановить и подчинить себе. Для каждой из них был разработан свой сценарий, и мы увидели перемены в Афганистане и в Ираке«.

В схожем контексте Фирван упомянул, что сценарий свержения режима в Иране похож на сценарий распада Советского Союза. Другими словами, любое разрушение изнутри повлечёт за собой радикальные политические, экономические, социальные, культурные и идеологические изменения.

Профессор продолжил:

«Турция, без которой НАТО не может обойтись, также не может отказаться от НАТО. Изменения ограничиваются действиями против политического режима: экономический кризис, переворот и, возможно, убийство Эрдогана. Таким образом, вмешательство России и Ирана в Сирию, было движением вперёд. В настоящее время главная цель России — сохранить геополитические успехи, достигнутые в Сирии».

Преуспела ли Россия, вмешавшись в сирийский конфликт?

Как заявил прессе генеральный директор российской компании «Калашников» Владимир Дмитриев , операции в Сирии, проводимые Министерством обороны России, фактически стали платформой для испытания большого количества оружия, независимо от того, завершено ли его производство или еще находится в разработке.

«По результатам операций мы либо вносим коррективы, либо дорабатываем продукт. Это относится к большинству наших вооружений», — отметил Дмитриев.

Дмитрий Шугаев , директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству , в начале этого месяца поведал о самом важном успехе, достигнутом Россией во время ее войны в Сирии. Речь идёт об экспорте российского оружия. По данным агентства «Интерфакс», объем экспорта российского оружия в 2018 году оценивается в 15 миллиардов долларов.

По словам Шугаева, использование оружия во время войны в Сирии отвечает интересам импортеров российских вооружений, особенно противотанковых ракет «Корнет».

Как отметил политический эксперт Рами Аль-Халифа Аль-Али в своем интервью для «Рузана Радио», главная цель, поставленная перед российскими военными в Сирии, — это не допустить «арабскую весну», последствия которой могут коснуться сердца Москвы или близких к ней республик.

По его мнению, через Сирию Россия пытается вернуться на международную арену в качестве великой державы. Как считает Аль-Али, это главная задача, стоящая перед российским президентом Владимиром Путиным.

Что касается других целей российской политики, а именно продвижения национальной военной промышленности, которую признал генеральный директор компании «Калашников», то Аль-Али подтвердил успех Москвы в этом направлении. Он добавил:

«Со времени вторжения России в Сирию было подписано множество военных договоров с государствами региона и за его пределами».

«Это было основной целью российских властей. Кроме того, им удалось вернуться в ближневосточный регион, в тёплые воды и восстановить своё положение как глобального игрока», — сказал исследователь по поводу сохранения сирийского режима.

В то же время, по мнению Аль-Али, несмотря на достижение ряда российских целей, пока рано говорить о завершении «битвы», будь то в Сирии, на Украине или в Восточной Европе.

«Между Россией и Европейским союзом существует конфликт намерений. Поэтому игра еще не окончена, хотя пока Россия достигла результатов не на одном уровне», — заключил эксперт.

Как упомянул российский политолог Леонид Бершидский в материале в «Блумберг» (Bloomberg) в начале января 2018 года Россия провела испытания более 200 новых видов оружия, разработанных российской армией в последнее время. Новое оружие отправляется в Сирию, чтобы определить результаты работы национального ВПК.

Rozana, Сирия