Лавров отметил стабилизацию ситуации в Сирии

"После ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российских воздушно-космических сил ситуация в Сирии "на земле" заметно стабилизировалась. ИГИЛ* как организация, претендующая на "квазигосударственность", уничтожена. Однако говорить об окончательной ликвидации террористической угрозы в САР преждевременно", — заявил министр в интервью кувейтскому информационному агентству "Куна".

Он отметил, что еще многое предстоит сделать для нейтрализации "спящих" ячеек радикальных бандформирований.

"В стране сохраняются отдельные очаги присутствия террористов. Прежде всего, речь идет об Идлибской зоне деэскалации, большая часть территории которой находится под контролем боевиков из "Хейат Тахрир аш-Шам", осуществляющих провокационные вылазки против мирных жителей, российских и сирийских военных", — отметил Лавров.

По словам главы российского дипведомства, в этих условиях необходимо продолжать эффективно бороться с терроризмом.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.