Россия предложила решение проблемы с сирийским лагерем «Рукбан»

Россия призывает срочно решить проблему сирийского лагеря беженцев "Рукбан" путем его расформирования и немедленной эвакуации жителей лагеря, РФ хотела бы решить эту проблему совместно с США , заявил посол РФ в США Анатолий Антонов

Посол РФ заявил, что решить проблему "Рукбана" необходимо срочно. Сделать это можно только путем его расформирования и немедленной эвакуации жителей лагеря. Все условия для этого созданы.