Россия призывает срочно решить проблему сирийского лагеря беженцев "Рукбан" путем его расформирования и немедленной эвакуации жителей лагеря, РФ хотела бы решить эту проблему совместно с США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Посол РФ заявил, что решить проблему "Рукбана" необходимо срочно. Сделать это можно только путем его расформирования и немедленной эвакуации жителей лагеря. Все условия для этого созданы.
"Сегодня важно не рассуждать, а предпринять конкретные действия, как это предлагает Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика. Спасти людей нужно через объединение усилий международного сообщества. Хорошо бы все это делать с Америкой", — говорится в распространённом посольством заявлении посла.