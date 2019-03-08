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Россия предложила решение проблемы с сирийским лагерем «Рукбан» 

РИА Новости + ещё 23 2 часа назад
Фото: Reuters
Россия призывает срочно решить проблему сирийского лагеря беженцев "Рукбан" путем его расформирования и немедленной эвакуации жителей лагеря, РФ хотела бы решить эту проблему совместно с США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Посол РФ заявил, что решить проблему "Рукбана" необходимо срочно. Сделать это можно только путем его расформирования и немедленной эвакуации жителей лагеря. Все условия для этого созданы.
"Сегодня важно не рассуждать, а предпринять конкретные действия, как это предлагает Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика. Спасти людей нужно через объединение усилий международного сообщества. Хорошо бы все это делать с Америкой", — говорится в распространённом посольством заявлении посла.
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