Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иранские военные заявили о взломе американских беспилотников в Сирии 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана — Прим. ред.) взломал летавшие над Сирией и Ираном американские беспилотники, заявил командующий аэрокосмическими силами КСИР Али Хаджизаде агентству Fars.
По его словам, военные извлекли американские разведданные из семи или восьми беспилотников.
"Мы отслеживали их информацию и смогли получить доступ из первых рук", — заявил он.
В качестве подтверждения слов Хаджизаде Fars опубликовало видео, якобы снятое с перехваченного американского дрона, который затем США уничтожили с помощью другого БПЛА. Когда и где был записан ролик, не сообщается.
IRGC
Стоп-кадр видео, якобы снятого с перехваченного американского беспилотника
В 2017 году КСИР также сообщали, что смогли проникнуть в американские командные центры. Тогда Хаджизаде заявил, что с помощью взлома иранские военные получили доказательства поддержки Вашингтоном ИГ*.
*Запрещенная в России террористическая организация
Последние новости
В России ответили на угрозы Климкина расторгнуть договор по Азову Дать Маха. Послание Путина довело кое-кого до "поросячьего визга" Захарова ответила на идею Порошенко лишить Россию права вето в ООН
Комментарии1
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , ИА Fars , Иран , Сирия
Читайте также
Видео
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия В мире
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Мать оставила дочь умирать от голода
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение