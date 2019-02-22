Иранские военные заявили о взломе американских беспилотников в Сирии

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана — Прим. ред.) взломал летавшие над Сирией и Ираном американские беспилотники, заявил командующий аэрокосмическими силами КСИР Али Хаджизаде агентству Fars

По его словам, военные извлекли американские разведданные из семи или восьми беспилотников.

"Мы отслеживали их информацию и смогли получить доступ из первых рук", — заявил он.

В качестве подтверждения слов Хаджизаде Fars опубликовало видео, якобы снятое с перехваченного американского дрона, который затем США уничтожили с помощью другого БПЛА. Когда и где был записан ролик, не сообщается.

IRGC

Стоп-кадр видео, якобы снятого с перехваченного американского беспилотника

В 2017 году КСИР также сообщали, что смогли проникнуть в американские командные центры. Тогда Хаджизаде заявил, что с помощью взлома иранские военные получили доказательства поддержки Вашингтоном ИГ*.

*Запрещенная в России террористическая организация