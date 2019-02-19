Лидер «Джебхат ан-Нусры» впал в кому

Лидер террористической группировки « Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ ) Абу Мухаммад аль-Джулани (настоящее имя — Мухаммад Хусейн аш-Шараа, прим. ред.) получил осколочное ранение головы и находится в клинике под присмотром медиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий медицинский источник.

«Человек, которого вчера доставили в государственную больницу города Антакья, является террористом Абу Мухаммадом аль-Джулани. Получивший тяжелые ранения головы в результате взрыва, прогремевшего в сирийском городе Идлиб, был доставлен в государственную больницу города Антакья провинции Хатай, на юге Турции неподалеку от сирийской границы», — рассказал источник.

Со слов собеседника агентства, Аль-Джулани получил осколочное ранение в голову, которое привело к сотрясению мозга, он перенес операцию на голове. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии, его состояние тяжелое, он в коме.

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