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Лидер «Джебхат ан-Нусры» впал в кому 

News.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: Reuters
Лидер террористической группировки «Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани (настоящее имя — Мухаммад Хусейн аш-Шараа, прим. ред.) получил осколочное ранение головы и находится в клинике под присмотром медиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий медицинский источник.
«Человек, которого вчера доставили в государственную больницу города Антакья, является террористом Абу Мухаммадом аль-Джулани. Получивший тяжелые ранения головы в результате взрыва, прогремевшего в сирийском городе Идлиб, был доставлен в государственную больницу города Антакья провинции Хатай, на юге Турции неподалеку от сирийской границы», — рассказал источник.
Со слов собеседника агентства, Аль-Джулани получил осколочное ранение в голову, которое привело к сотрясению мозга, он перенес операцию на голове. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии, его состояние тяжелое, он в коме.
Как сообщал ранее News.ru, в одном из сел Дербентского района Дагестана, в результате контртеррористической операции был убит один из членов бандподполья.
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Ближний Восток , В мире , Джебхат ан-Нусра
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